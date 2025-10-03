Kai Trump, nipote presidente utilizza Casa Bianca per vendere felpe

La 18enne ha 2,2 milioni di follower su Instagram e si fa fotografare spesso assieme al nonno. Secondo il Wall street Journal, i video girati al numero uno di Washington Avenue sottendono un chiaro conflitto di interesse. "Kai Trump – scrive il quotidiano americano - non ricopre alcuna carica pubblica e non è soggetta alle norme etiche federali"
Kai Trump, la nipote del presidente americano (primogenita di Donald Jr. e della ex moglie Vanessa Haydon), vende felpe utilizzando la Casa Bianca come sfondo dei suoi video promozionali. La 18enne ha 2,3 milioni di follower su Instagram e si fa fotografare spesso assieme al nonno. Secondo il Wall street Journal, i video girati al numero uno di Washington Avenue sottendono un chiaro conflitto di interesse. "Kai Trump – scrive il quotidiano - non ricopre alcuna carica pubblica e non è soggetta alle norme etiche federali. La sua linea di abbigliamento rappresenta tuttavia l'ultimo esempio di un membro della famiglia Trump che utilizza la Casa Bianca per rafforzare le proprie attività commerciali". “Nulla proibisce di fare foto alla Casa Bianca, né c’è un endorsement del governo su questo prodotto”, ha fatto sapere una portavoce di Trump.
La passione per il golf
La ragazza condivide con il nonno la passione per il golf (lo pratica come atleta della University of Miami). E proprio il golf è stato protagonista di uno dei video in cui promuove le felpe che hanno come stampa le sue iniziali: nel filmato si vede Kai provare qualche colpo nel giardino antistante la Casa Bianca. La giovane è stata ripresa con le sue felpe anche mentre scendeva dall'Air Force One con Donald Trump. L'aereo era diretto a New York per assistere alla Ryder Cup, la massima competizione a livello golfistico che si disputa ogni due anni e vede sfidarsi Europa e Stati Uniti.
I "precedenti" conflitti di interesse
Il Wall Street Journal ricorda anche il precedente di Ivanka, consigliera non retribuita del padre durante il primo mandato, che ha sfruttato le apparizioni alla Casa Bianca per promuovere la sua linea di abbigliamento. Il quotidiano ricorda anche che l'amministrazione Trump è impegnata a ridurre la regolamentazione dell'industria delle criptovalute e che i figli del tycoon hanno, invece, accumulato miliardi con la loro società quando ha lanciato sul mercato una nuova valuta digitale. Anche Melania Trump non è esente dallo sfruttare la presenza alla Casa Bianca con il sito di e-commerce che vende gioielli, ornamenti di Natale e acquarelli che la ritraggono, oltre al memoir e a una futura docuserie diretta da Bret Ratner i cui diritti sono stati comprati da Amazon per 40 milioni di dollari.