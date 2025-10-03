Kai Trump, nipote presidente utilizza Casa Bianca per vendere felpe

La 18enne ha 2,2 milioni di follower su Instagram e si fa fotografare spesso assieme al nonno. Secondo il Wall street Journal, i video girati al numero uno di Washington Avenue sottendono un chiaro conflitto di interesse. "Kai Trump – scrive il quotidiano americano - non ricopre alcuna carica pubblica e non è soggetta alle norme etiche federali" ascolta articolo

Kai Trump, la nipote del presidente americano (primogenita di Donald Jr. e della ex moglie Vanessa Haydon), vende felpe utilizzando la Casa Bianca come sfondo dei suoi video promozionali. La 18enne ha 2,3 milioni di follower su Instagram e si fa fotografare spesso assieme al nonno. Secondo il Wall street Journal, i video girati al numero uno di Washington Avenue sottendono un chiaro conflitto di interesse. "Kai Trump – scrive il quotidiano - non ricopre alcuna carica pubblica e non è soggetta alle norme etiche federali. La sua linea di abbigliamento rappresenta tuttavia l'ultimo esempio di un membro della famiglia Trump che utilizza la Casa Bianca per rafforzare le proprie attività commerciali". “Nulla proibisce di fare foto alla Casa Bianca, né c’è un endorsement del governo su questo prodotto”, ha fatto sapere una portavoce di Trump.

La passione per il golf La ragazza condivide con il nonno la passione per il golf (lo pratica come atleta della University of Miami). E proprio il golf è stato protagonista di uno dei video in cui promuove le felpe che hanno come stampa le sue iniziali: nel filmato si vede Kai provare qualche colpo nel giardino antistante la Casa Bianca. La giovane è stata ripresa con le sue felpe anche mentre scendeva dall'Air Force One con Donald Trump. L'aereo era diretto a New York per assistere alla Ryder Cup, la massima competizione a livello golfistico che si disputa ogni due anni e vede sfidarsi Europa e Stati Uniti. Vedi anche Trump e la campagna elettorale social a conduzione familiare