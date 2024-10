Nella terra dei Padri pellegrini il candidato non è mai un corpo solo, non è mai figlio o figlia di una storia solitaria. Al contrario, da New York a San Francisco, chi si candida a qualunque carica elettiva diventa tanto più attrattivo quante più vite si porta dietro. L'analisi di Domenico Giordano, spin doctor per Arcadia e consigliere nazionale AssoComPol e FerpiLab