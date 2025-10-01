Usa, il Senato boccia la proposta repubblicana: è shutdown

Con un voto di 55 a 45, i democratici del Senato americano hanno bloccato la proposta di legge dei repubblicani per mantenere aperto il governo federale ed evitare lo shutdown scattato a mezzanotte, le 6 di mattina in Italia. I senatori John Fetterman della Pennsylvania e Catherine Cortez Masto del Nevada sono stati gli unici dem a rompere con il loro partito e votare a favore. Da parte loro i Repubblicani, con un voto di 53 a 47, hanno bocciato la proposta dell'opposizione che prevedeva l'estensione dei sussidi dell'Obamacare, destinati a scadere alla fine dell'anno, e l'annullamento di altri tagli all'assistenza sanitaria apportati dal One Big Beautiful Bill di Donald Trump.

La Casa Bianca accusa i democratici

"I democratici hanno bloccato il governo federale perché il presidente Trump non costringerà i contribuenti a pagare l'assistenza sanitaria gratuita per gli immigrati clandestini" ha scritto su Truth la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, dopo che al senato è fallito il voto per evitare lo shutdown. "Pensateci un attimo...I rappresentanti eletti dai democratici stanno punendo i propri elettori per combattere in favore degli immigrati clandestini. Squilibrati", ha attaccato ancora.