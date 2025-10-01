Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Usa, il Senato boccia la proposta repubblicana: è shutdown

Mondo

Con un voto di 55 a 45, i democratici hanno bloccato la proposta di legge dei repubblicani per mantenere aperto il governo federale ed evitare lo shutdown. Bocciata dai Repubblicani la proposta per estendere i sussidi dell'Obamacare. La Casa Bianca: "Dem puniscono i loro elettori in favore dei clandestini"

ascolta articolo

Con un voto di 55 a 45, i democratici del Senato americano hanno bloccato la proposta di legge dei repubblicani per mantenere aperto il governo federale ed evitare lo shutdown scattato a mezzanotte, le 6 di mattina in Italia. I senatori John Fetterman della Pennsylvania e Catherine Cortez Masto del Nevada sono stati gli unici dem a rompere con il loro partito e votare a favore.  Da parte loro i Repubblicani, con un voto di 53 a 47,  hanno bocciato la proposta dell'opposizione che prevedeva l'estensione dei sussidi dell'Obamacare, destinati a scadere alla fine dell'anno, e l'annullamento di altri tagli all'assistenza sanitaria apportati dal One Big Beautiful Bill di Donald Trump. 

 

La Casa Bianca accusa i democratici

"I democratici hanno bloccato il governo federale perché il presidente Trump non costringerà i contribuenti a pagare l'assistenza sanitaria gratuita per gli immigrati clandestini" ha scritto su Truth la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, dopo che al senato è fallito il voto per evitare lo shutdown. "Pensateci un attimo...I rappresentanti eletti dai democratici stanno punendo i propri elettori per combattere in favore degli immigrati clandestini. Squilibrati", ha attaccato ancora.

Mondo: Ultime notizie

Usa, il Senato boccia la proposta repubblicana: è shutdown

Mondo

Con un voto di 55 a 45, i democratici hanno bloccato la proposta di legge dei repubblicani per...

Guerra Gaza, Flotilla nella zona da alto rischio: proseguiamo. LIVE

live Mondo

"Siamo entrati nella zona ad alto rischio. Siamo in stato di massima allerta. L'attività dei...

Ucraina, Zelensky: centrale Zaporizhzhia in emergenza da 7 giorni

Mondo

"Il nostro gruppo di specialisti ha avviato una missione in Danimarca per condividere...

Flotilla verso Gaza. Marina Idf pronta a prendere controllo navi

Mondo

Le barche proseguono verso Gaza. "La Flotilla ha raggiunto le 10 miglia nautiche dalla zona...

Usa verso lo shutdown: si rischia la paralisi del governo

Mondo

Mancano poche ore all'inizio del nuovo anno fiscale negli Stati Uniti ma, al momento, non sembra...

Mondo: I più letti