Mancano meno di 24 ore all'inizio del nuovo anno fiscale negli Stati Uniti ma, al momento, non sembra esserci alcun accordo per una legge sulla spesa pubblica tra repubblicani e democratici. Quest'anno se l'America dovesse andare in shutdown, la sospensione di alcuni dipendenti federali potrebbe essere permanente, minaccia il Presidente. L'ultima chiusura risale al 2018 ascolta articolo

Per finanziare i dipartimenti governativi e le agenzie federali, ogni anno il Congresso degli Stati Uniti deve approvare una legge sulla spesa pubblica entro l'inizio dell'anno fiscale, quindi non oltre il primo ottobre. Qualora democratici e repubblicani però non dovessero trovare un accordo entro quella data, scatta il cosiddetto "Shutdown", ovvero la chiusura di tutte le attività governative e federali "non essenziali". La Casa Bianca e i legislatori repubblicani hanno guidato una campagna per elaborare una risoluzione continua "pulita", o CR, che dovrebbe mantenere i finanziamenti federali ai livelli attuali fino al 21 novembre. I legislatori democratici però, si sono rifiutati di sottoscrivere il piano perché sostengono che qualsiasi accordo debba includere un'estensione dei sussidi per l'assicurazione sanitaria che scadrà a fine anno.

Cosa potrebbe accadere nelle prossime ore Se non sarà raggiunto un accordo, ritenuto sempre più improbabile dopo che Trump ha incontrato lunedì il leader della maggioranza repubblicana al Senato John Thune, il presidente repubblicano della Camera Mike Johnson, il leader della minoranza democratica al Senato Chuck Schumer e il suo omologo della Camera Hakeem Jeffries per un tentativo dell'ultimo minuto, gli Stati Uniti subiranno un blocco delle attività non essenziali. Durante uno shutdown, infatti, il governo interrompe tutte le funzioni non ritenute fondamentali e questo, nel corso della storia, ha portato a sospendere dipendenti federali a causa della chiusura di alcune attività come musei o parchi nazionali. Il personale militare in servizio rimarrà attivo, ma - secondo un piano di emergenza presentato da Dipartimento di Guerra - quasi la metà dei 741.477 dipendenti civili del dipartimento potrebbe essere messa in congedo. Rimangono operative anche le forze dell'ordine federali - FBI e DEA - e la polizia di frontiera, così come i servizi di previdenza sociale e assistenza sanitaria che potrebbero però subire ritardi. Non è la prima volta che il tycoon si trova in questa situazone. L'ultma chiusura infatti, risale a dicembre 2018. Potrebbe interessarti Trump minaccia licenziamenti di massa in caso di shutdown del Governo

Quali i rischi concreti se gli USA dovessero andare in shutdown Da quando il Presidente Trump si è insediato alla Casa Bianca, il "Dipartimento per l'Efficienza Governativa" ha adottato una serie di misure volte a "massimizzare l'efficienza" del governo federale. Per questa ragione il dipartimento ha suggerito di considerare, in alcuni casi specifici, non la sospensione temporanea ma il licenziamento definitivo di alcuni dipendenti. Per impedire la chiusura, Trump ha chiesto ai democratici di fornire voti sufficienti al Senato ma dal canto loro gli oppositori del tycoon sono determinati ad usare l'unica leva che hanno a Washington per cercare di limitare quella che definiscono una vera e propria "onnipotenza politica che continua ad identificarsi". Potrebbe interessarti Perché la Fed ha tagliato i tassi?