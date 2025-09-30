Esplora tutte le offerte Sky
Indonesia, crolla scuola a Giava: 3 morti e 38 intrappolati sotto le macerie

Mondo
©Getty

Un edificio scolastico islamico è crollato a Sidoarjo, nella Giava orientale. I soccorritori riferiscono di aver udito “pianti e grida”, ma le operazioni procedono con cautela per l’instabilità della struttura

ascolta articolo

Tre studenti hanno perso la vita nel crollo della scuola islamica Al Khoziny, nella città indonesiana di Sidoarjo, nella Giava orientale. Altri 38 risultano dispersi sotto le macerie. Lo riporta la Bbc, secondo cui gli studenti coinvolti hanno tra i 12 e i 17 anni e si erano riuniti per pregare quando l'edificio ha ceduto. 

SIDOARJO, EAST JAVA, INDONESIA - SEPTEMBER 30: General view at a collapsed building Islamic Boarding School Al Khoziny on September 30, 2025 in Sidoarjo, East Java, Indonesia. Islamic Boarding School Al Khoziny Buduran Sidoarjo collapsed trapping dozens of students while performing Asr prayers. Indonesia National Search and Rescue Agency reported that one student died and 84 others suffered minor to serious injuries and were referred to Siti Hajar Islamic Hospital and Sidoarjo Regional Hospital. Search and evacuation efforts for buried victims are still being carried out. (Photo by Robertus Pudyanto/Getty Images)
2238134377 - ©Getty

Il capo dei soccorsi: “Sentiamo voci tra le macerie”

Il responsabile dell'agenzia di ricerca e soccorso di Surabaya, Nanang Sigit, ha detto di ritenere che ci siano sopravvissuti nell'edificio crollato perché hanno sentito "pianti e grida". "Ma dobbiamo essere vigili e procedere con cautela, perché le condizioni dell'edificio crollato sono instabili", ha aggiunto.

Indonesia, intossicazione alimentare per oltre mille bambini
