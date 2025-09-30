Indonesia, crolla scuola a Giava: 3 morti e 38 intrappolati

Tre studenti hanno perso la vita nel crollo della scuola islamica Al Khoziny, nella città indonesiana di Sidoarjo, nella Giava orientale. Altri 38 risultano dispersi sotto le macerie. Lo riporta la Bbc, secondo cui gli studenti coinvolti hanno tra i 12 e i 17 anni e si erano riuniti per pregare quando l'edificio ha ceduto.

Il capo dei soccorsi: “Sentiamo voci tra le macerie”



Il responsabile dell'agenzia di ricerca e soccorso di Surabaya, Nanang Sigit, ha detto di ritenere che ci siano sopravvissuti nell'edificio crollato perché hanno sentito "pianti e grida". "Ma dobbiamo essere vigili e procedere con cautela, perché le condizioni dell'edificio crollato sono instabili", ha aggiunto.