Un enorme incendio ha fatto crollare la cupola di una delle più grandi moschee indonesiane, a Jakarta. Come scrive The Times of India, citando Gulf Today, l’incidente è avvenuto nell’ambito dei lavori di restaurazione che stavano interessando l’edificio. Non risultano esserci feriti

