A Giacarta, in Indonesia, oltre mille bambini hanno sofferto di intossicazione alimentare in seguito al consumo dei pasti scolastici gratuiti forniti dal governo. Decine di pazienti sono stati sistemati in letti di fortuna in un palazzetto dello sport della capitale per ricevere le cure necessarie.
Prossimi video
Indonesia, intossicazione alimentare per oltre mille bambini
Mondo
Droni a Copenhagen, ripresa normale attività all'aeroporto
Mondo
Everest, Bargiel scende in sci dalla vetta senza ossigeno
Mondo
Global Flotilla, attesa per fregate italiane
Mondo
Ahmed al Sharaa, da terrorista a presidente della Siria
Mondo
Spagna invia nave militare Furor per Flotilla verso Gaza
Mondo
Gaza, palestinesi fuggono a sud: prosegue offensiva Israele
Mondo