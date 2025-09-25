Esplora tutte le offerte Sky
Indonesia, intossicazione alimentare per oltre mille bambini

Mondo

A Giacarta, in Indonesia, oltre mille bambini hanno sofferto di intossicazione alimentare in seguito al consumo dei pasti scolastici gratuiti forniti dal governo. Decine di pazienti sono stati sistemati in letti di fortuna in un palazzetto dello sport della capitale per ricevere le cure necessarie.

