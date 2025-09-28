Usa, Trump parteciperà al vertice dei generali martedì

Esplora tutte le offerte Sky
Usa, Trump parteciperà al vertice dei generali americani martedì

Mondo
©Ansa

Convocato per il 30 settembre dal segretario alla Difesa Pete Hegseth, l'evento riunirà a Quantico, in Virginia, centinaia di generali a ammiragli dell'esercito americano. Durante l'incontro, a cui parteciperà anche il presidente statunitense, il capo del Pentagono terrà un discorso "sullo spirito guerriero" e incontrerà "faccia a faccia" centinaia di leader militari

Il presidente statunitense Donald Trump parteciperà al raduno di centinaia di generali a ammiragli dell'esercito americano. Convocato dal segretario alla Difesa Pete Hegseth, il vertice si terrà il prossimo 30 settembre a Quantico, in Virginia. Come ha riferito il Washington Post, la decisione del tycoon è stata presa “all'ultimo minuto”. Durante l'incontro, il capo del Pentagono terrà un discorso "sullo spirito guerriero" e incontrerà "faccia a faccia" centinaia di leader militari, generali e ammiragli da tutto il mondo.  

L'incontro a Quantico

Come ha riferito il Washington Post, il vertice aveva inizialmente creato confusione e allarme, soprattutto a seguito del licenziamento di numerosi alti dirigenti da parte dell'amministrazione Trump quest'anno. Su quale sia lo scopo del mega-incontro ancora non c'è chiarezza. Gli alti ufficiali sono stati convocati in gran fretta, non solo quelli che lavorano negli Stati Uniti ma anche quelli di stanza all'estero, sulla carta per ascoltare Hegseth parla della sua visione di un "ethos di guerrieri". Qualcuno teme che dietro la convocazione ci sia un annuncio di possibili tagli al personale. "Abbiamo la conferma della Casa Bianca che il Presidente parteciperà", si legge in un documento di preparazione dell'evento. Il Pentagono è stato allertato che le misure di sicurezza dovranno cambiare significativamente con la partecipazione di Trump, e la gestione passa nelle mani del Secret Service, il servizio a protezione del presidente. 

Usa, Trump manda truppe a Portland e per sedi Ice "sotto assedio"
Ucraina, come Trump ha cambiato idea su territori contesi con Russia

Il presidente degli Stati Uniti ha scritto su Truth che Kiev può “combattere e riconquistare” alcune zone e che “i confini originali di quando la guerra è iniziata sono un'opzione”. Un nuovo colpo di scena che arriva dopo le tensioni di febbraio - culminate nello scontro con Zelensky nello Studio Ovale -, la riconciliazione dei due leader in Vaticano ad aprile e il vertice di agosto in Alaska con Vladimir Putin

