Usa, Trump manda truppe a Portland e per sedi Ice "sotto assedio"

Mondo

"Su richiesta della Segretaria alla Sicurezza Interna, Kristi Noem, sto ordinando al Segretario alla Guerra, Pete Hegseth, di fornire tutte le truppe necessarie per proteggere Portland- ha scritto il presidente americano su Truth -. Autorizzo inoltre l'uso della forza massima, se necessario", ha aggiunto

Il presidente americano ha autorizzato l'uso della piena forza contro “gli attacchi di Antifa e altri terroristi interni” a Portland. "Su richiesta della Segretaria alla Sicurezza Interna, Kristi Noem, sto ordinando al Segretario alla Guerra, Pete Hegseth, di fornire tutte le truppe necessarie per proteggere Portland, devastata dalla guerra, e tutte le nostre strutture Ice sotto assedio da parte di Antifa e altri terroristi interni. Autorizzo inoltre l'uso della forza massima, se necessario". Con queste parole Donald Trump ha comunicato la sua decisione in un post su Truth Social. Portland è la città più grande dell'Oregon.

