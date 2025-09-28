Esplora tutte le offerte Sky
Usa, sparatoria in una chiesa mormona nel Michigan: diversi feriti

Mondo
©Getty

L'episodio si è verificato nella città di Grand Blanc. In fiamme la cappella di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Secondo i media statunitense, ci sarebbero diversi feriti

Spari all'interno di una chiesa mormona nel Michigan, negli Stati Uniti. L'episodio si è verificato nella città di Grand Blanc. A seguito della sparatoria, la chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è in fiamme, come confermerebbero anche alcuni video che circolano in rete. Secondo Bno News, ci sarebbero diversi feriti. Come ha riferito il Dipartimento di Polizia di Grand Blanc Township, citato dalla Cnn, l'autore della sparatoria sarebbe stato ucciso e non ci sarebbe attualmente "alcuna minaccia per la popolazione". La polizia ha inoltre invitato la popolazione a evitare la zona mentre proseguono gli interventi di emergenza.

