Usa, sparatoria in una chiesa mormona nel Michigan: diversi feriti

L'episodio si è verificato nella città di Grand Blanc. In fiamme la cappella di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Secondo i media statunitense, ci sarebbero diversi feriti
Spari all'interno di una chiesa mormona nel Michigan, negli Stati Uniti. L'episodio si è verificato nella città di Grand Blanc. A seguito della sparatoria, la chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è in fiamme, come confermerebbero anche alcuni video che circolano in rete. Secondo Bno News, ci sarebbero diversi feriti. Come ha riferito il Dipartimento di Polizia di Grand Blanc Township, citato dalla Cnn, l'autore della sparatoria sarebbe stato ucciso e non ci sarebbe attualmente "alcuna minaccia per la popolazione". La polizia ha inoltre invitato la popolazione a evitare la zona mentre proseguono gli interventi di emergenza.
Ansa/Getty
Sparatorie Usa, le peggiori stragi da Sandy Hook a Lewiston. FOTO
Il 25 ottobre 2023 un ex militare ha aperto il fuoco con un fucile a Lewiston, nel Maine, causando 18 vittime e numerosi feriti. Una strage che è solo l’ultima di una lunga serie che riaccende il dibattito sul controllo delle armi nel Paese