Dallas, sparatoria in un centro migranti: almeno un morto e 2 feriti

La polizia è intervenuta in seguito ad alcune segnalazioni di un conflitto a fuoco in corso presso l'ufficio Immigration and Customs Enforcement (ICE) intorno alle 7:30 ora locale. L'attentatore - secondo alcuni media un uomo - è stato trovato morto sul tetto di un edificio vicino

Attimi di terrore in un centro migranti a Dallas. Una persona - e non due come comunicato dai media in precedenza - detenuta nella struttura è morta e due sono rimaste ferite, probabilmente in modo grave, durante una sparatoria. Il responsabile dell'aggressione si sarebbe tolto la vita. Lo ha riferito la Segretaria della Sicurezza Interna Usa, Kristi Noem.



La sparatoria

La polizia è intervenuta in seguito ad alcune segnalazioni di un conflitto a fuoco in corso presso l'ufficio Immigration and Customs Enforcement (ICE) intorno alle 7:30 ora locale. L'attentatore - secondo alcuni media un uomo - è stato trovato morto sul tetto di un edificio vicino. "Gli attacchi alle forze dell'ordine, in particolare all'ICE, devono cessare. Prego per tutti coloro che sono rimasti feriti in questo attacco e per le loro famiglie", ha scritto il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance su X, rispondendo a Noem. "Le informazioni preliminari indicano come responsabile un possibile cecchino", ha detto alla CNN il direttore ad interim dell'ICE Todd Lyons.