Spari a Caivano, una decina di persone apre il fuoco al Parco Verde

Sei o sette tra scooter e moto hanno percorso ad alta velocità più strade del rione. In corso le operazioni di sopralluogo da parte dei carabinieri
Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nel Parco Verde di Caivano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia. In corso le operazioni di sopralluogo da parte dei militari. Una decina di persone a bordo di sei o sette tra scooter e moto ha percorso ad alta velocità più strade del rione Parco Verde esplodendo i colpi d'arma da fuoco, secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri. Per ora sono stati rinvenuti otto bossoli all'altezza di viale Margherita verso il blocco B e più precisamente all'altezza dell'incrocio con via dei Tulipani. Carabinieri della compagnia di Caivano e nucleo investigativo di Castello di Cisterna sono sul posto per recuperare eventuali altri bossoli e per ricostruire l'esatto tragitto della stesa.
Ansa/Ipa
Decreto Caivano, ok Cdm su stretta a criminalità minorile: le misure
Novità in tema di fermo, arresto in flagranza e custodia cautelare, ma anche di uso del cellulare e di provvedimenti contro la dispersione scolastica. Arriva poi il via libera a un decreto Sud con lo stanziamento di 45 milioni di euro per l’isola di Lampedusa. Meloni: 'Lo Stato ci mette la faccia'