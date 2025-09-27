Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Spari a Caivano, una decina di persone apre il fuoco al Parco Verde

Cronaca

Sei o sette tra scooter e moto hanno percorso ad alta velocità più strade del rione. In corso le operazioni di sopralluogo da parte dei carabinieri

ascolta articolo

Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nel Parco Verde di Caivano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia. In corso le operazioni di sopralluogo da parte dei militari. Una decina di persone a bordo di sei o sette tra scooter e moto ha percorso ad alta velocità più strade del rione Parco Verde esplodendo i colpi d'arma da fuoco, secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri. Per ora sono stati rinvenuti otto bossoli all'altezza di viale Margherita verso il blocco B e più precisamente all'altezza dell'incrocio con via dei Tulipani. Carabinieri della compagnia di Caivano e nucleo investigativo di Castello di Cisterna sono sul posto per recuperare eventuali altri bossoli e per ricostruire l'esatto tragitto della stesa. 

FOTOGALLERY

Ansa/Ipa

1/17
Politica

Decreto Caivano, ok Cdm su stretta a criminalità minorile: le misure

Novità in tema di fermo, arresto in flagranza e custodia cautelare, ma anche di uso del cellulare e di provvedimenti contro la dispersione scolastica. Arriva poi il via libera a un decreto Sud con lo stanziamento di 45 milioni di euro per l’isola di Lampedusa. Meloni: 'Lo Stato ci mette la faccia'

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Spari a Caivano, una decina di persone apre il fuoco al Parco Verde

Cronaca

Sei o sette tra scooter e moto hanno percorso ad alta velocità più strade del rione. In corso le...

Roma, 5mila in piazza con Rizzo e Toscano per l'uscita dall'Ue

Cronaca

Per i due leader di Democrazia sovrana popolare “l’Ue vuole portarci alla guerra. E la...

Manifestazioni pro Palestina, cortei in tutta Italia: scontri a Torino

Cronaca

Oltre Roma e Milano, dove le mobilitazioni sono partite ieri, oggi sono state coinvolte le piazze...

8 foto

Ragazzo rapito e liberato a Vittoria, esclusa la pista dell'estorsione

Cronaca

Per il procuratore del capoluogo siciliano Francesco Puleio non c'è stata alcuna richiesta di...

Meteo: tempo instabile, nei prossimi giorni arriva l'aria fredda

Cronaca

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano rilevano una evoluzione del clima ancora...

Cronaca: i più letti