Moldavia, seggi aperti per le elezioni in bilico fra Ue e Russia

Con margini così stretti, i partiti minori potrebbero risultare decisivi. Il blocco Alternativa - guidato dal sindaco di Chisinau Ion Ceban e dall'ex procuratore Alexandru Stoianoglo - punta agli elettori centristi delusi: si dice europeista ma accusa il governo di non garantire infrastrutture, salari e pensioni dignitosi. Per alcuni analisti è il fattore che può indebolire il Pas e lasciare spiragli d'influenza a Mosca. Nel fronte minore c'è anche il populista Nostro Partito di Renato Usatii, ex alleato dei nazionalisti russi. Decisiva sarà ancora una volta la diaspora: oltre un milione di moldavi all'estero, già decisivi al referendum pro-Ue vinto per soli 13mila voti. E a rendere il quadro più incerto è l'incognita Transnistria, con i suoi 277 mila elettori sotto controllo separatista e una disinformazione russa che lavora a pieno regime.

La presidente Sandu: "Da Mosca pressione sul voto"

"Vediamo un'enorme pressione da Mosca per interferire e condizionare le elezioni, è in gioco l'integrità territoriale e l'indipendenza della nostra Repubblica", ha detto ieri la presidente della Moldavia, Maia Sandu, ai microfoni dell'emittente pubblica tedesca Zdf. Il Cremlino, è tornata a denunciare la presidente, spende "centinaia di milioni di euro per finanziare partiti politici, persino per corrompere elettori o formare giovani allo scopo di organizzare attività di destabilizzazione". Sandu si è detta tuttavia convinta che il Paese sia sulla buona strada verso l'Europa: "Negli ultimi tre anni abbiamo fatto grandi progressi. Credo davvero che la Moldavia possa diventare membro dell'Ue entro la fine del decennio", ha osservato, assicurando che, anche in caso di sconfitta, il fronte europeista continuerà a battersi per la democrazia. "Crediamo nella libertà. E non vogliamo vivere sotto il regime di Putin", ha concluso.