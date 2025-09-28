Moldavia, seggi aperti per le elezioni in bilico fra Ue e Russia

Esplora tutte le offerte Sky
Moldavia, seggi aperti per le elezioni legislative in bilico fra Ue e Russia

Mondo
Nel Paese gli ultimi sondaggi raccontano di un testa a testa fra il Pas europeista della presidente Maia Sandu e il Blocco Patriottico filo-russo dell'ex presidente Igor Dodo. A risultare decisivi potrebbero essere quindi i partiti minori, insieme agli elettori residenti all’estero e a quelli della Transnistria sotto controllo separatista

Seggi aperti in Moldavia per le elezioni legislative: una tornata che si annuncia come uno spartiacque per il Paese in direzione dell'Europa o della Russia. I circa 2,4 milioni di cittadini aventi diritto possono recarsi alle urne fino alle 20 per rinnovare i 101 seggi del Parlamento. Gli ultimi sondaggi raccontano un testa a testa sul filo: il Partito d'azione e solidarietà (Pas) europeista della presidente Maia Sandu e del premier Dorin Recean, guidato da Igor Grosu, guida al 24,9%, appena una manciata di voti sopra al Blocco Patriottico filo-russo dell'ex presidente Igor Dodo, al 24,7%. Il Pas potrebbe quindi confermarsi come prima forza politica, senza però più la possibilità di governare da solo.

I partiti minori, gli elettori all’estero e la Transnistria

Con margini così stretti, i partiti minori potrebbero risultare decisivi. Il blocco Alternativa - guidato dal sindaco di Chisinau Ion Ceban e dall'ex procuratore Alexandru Stoianoglo - punta agli elettori centristi delusi: si dice europeista ma accusa il governo di non garantire infrastrutture, salari e pensioni dignitosi. Per alcuni analisti è il fattore  che può indebolire il Pas e lasciare spiragli d'influenza a Mosca. Nel fronte minore c'è anche il populista Nostro Partito di Renato Usatii, ex alleato dei nazionalisti russi. Decisiva sarà ancora una volta la diaspora: oltre un milione di moldavi all'estero, già decisivi al referendum pro-Ue vinto per soli 13mila voti. E a rendere il quadro più incerto è l'incognita Transnistria, con i suoi 277 mila elettori sotto controllo separatista e una disinformazione russa che lavora a pieno regime.

La presidente Sandu: "Da Mosca pressione sul voto"

"Vediamo un'enorme pressione da Mosca per interferire e condizionare le elezioni, è in gioco l'integrità territoriale e l'indipendenza della nostra Repubblica", ha detto ieri la presidente della Moldavia, Maia Sandu, ai microfoni dell'emittente pubblica tedesca Zdf. Il Cremlino, è tornata a denunciare la presidente, spende "centinaia di milioni di euro per finanziare partiti politici, persino per corrompere elettori o formare giovani allo scopo di organizzare attività di destabilizzazione". Sandu si è detta tuttavia convinta che il Paese sia sulla buona strada verso l'Europa: "Negli ultimi tre anni abbiamo fatto grandi progressi. Credo davvero che la Moldavia possa diventare membro dell'Ue entro la fine del decennio", ha osservato, assicurando che, anche in caso di sconfitta, il fronte europeista continuerà a battersi per la democrazia. "Crediamo nella libertà. E non vogliamo vivere sotto il regime di Putin", ha concluso.

Mondo

Chi sarà il prossimo a entrare in Unione europea?

Nella storia dell'Ue ci sono stati sette allargamenti. In questo modo, dai 6 Paesi fondatori, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi, si è arrivati all'unione dei 27. Prima della Brexit e l'uscita del Regno Unito si contavano 28 Stati membri. Ma come si svolge il processo di adesione e chi è in lizza?

