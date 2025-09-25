Pentagono, Hegseth convoca riunione “urgente” con generali e ammiragli

Pentagono, Hegseth convoca riunione “rara e urgente” con centinaia di generali e ammiragliMondo
Il segretario della Difesa Usa, secondo il Washington Post, avrebbe convocato per martedì una “rara e urgente riunione con centinaia di generali e ammiragli”: si terrà in Virginia, nella base di Quantico. Secondo le fonti del quotidiano, i generali e i loro staff “non sono a conoscenza della motivazione dell'incontro”
Pete Hegseth, segretario della Difesa Usa e capo del Pentagono, avrebbe convocato per martedì una “rara e urgente riunione con centinaia di generali e ammiragli”. A dirlo è il Washington Post: secondo le fonti del quotidiano, i generali e i loro staff “non sono a conoscenza della motivazione dell'incontro”.
La riunione
La riunione "rara e urgente”, ha spiegato il Washington Post, dovrebbe tenersi martedì in Virginia, nella base di Quantico. Sul posto dovrebbero arrivare centinaia di generali e ammiragli da tutto il mondo, anche quelli dispiegati in zone di conflitto. I generali nelle forze armate americane sono circa 800: al momento non è ancora chiaro a quanti di loro sia stato ordinato di partecipare all'incontro.
Vedi anche
Alaska, F-16 Usa in volo per jet russi. Nato: aerei anche su Lettonia
Getty/Sky TG24
Ucraina, come Trump ha cambiato idea su territori contesi con Russia
Il presidente degli Stati Uniti ha scritto su Truth che Kiev può “combattere e riconquistare” alcune zone e che “i confini originali di quando la guerra è iniziata sono un'opzione”. Un nuovo colpo di scena che arriva dopo le tensioni di febbraio - culminate nello scontro con Zelensky nello Studio Ovale -, la riconciliazione dei due leader in Vaticano ad aprile e il vertice di agosto in Alaska con Vladimir Putin