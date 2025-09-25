Pentagono, Hegseth convoca riunione “urgente” con generali e ammiragli

Esplora tutte le offerte Sky
Pentagono, Hegseth convoca riunione “rara e urgente” con centinaia di generali e ammiragli

Mondo
©Ansa

Il segretario della Difesa Usa, secondo il Washington Post, avrebbe convocato per martedì una “rara e urgente riunione con centinaia di generali e ammiragli”: si terrà in Virginia, nella base di Quantico. Secondo le fonti del quotidiano, i generali e i loro staff “non sono a conoscenza della motivazione dell'incontro”

ascolta articolo

Pete Hegseth, segretario della Difesa Usa e capo del Pentagono, avrebbe convocato per martedì una “rara e urgente riunione con centinaia di generali e ammiragli”. A dirlo è il Washington Post: secondo le fonti del quotidiano, i generali e i loro staff “non sono a conoscenza della motivazione dell'incontro”.

La riunione

La riunione "rara e urgente”, ha spiegato il Washington Post, dovrebbe tenersi martedì in Virginia, nella base di Quantico. Sul posto dovrebbero arrivare centinaia di generali e ammiragli da tutto il mondo, anche quelli dispiegati in zone di conflitto. I generali nelle forze armate americane sono circa 800: al momento non è ancora chiaro a quanti di loro sia stato ordinato di partecipare all'incontro.

