Jimmy Kimmel Live, anche Nexstar boicotta lo show

Lo show notturno tornerà su Abc, ma circa un quarto delle sue stazioni non lo trasmetterà. Sia Nexstar che Sinclair, due gruppi di emittenti affiliate ad Abc, hanno infatti annunciato che boicotteranno la prima puntata della trasmissione reintegrata dalla Disney dopo la sospensione della scorsa settimana

Dopo il gruppo Sinclair, anche Nexstar ha deciso di boicottare la prima puntata dello show di Jimmy Kimmel, reintegrato dalla Disney sulla Abc dopo la sospensione della scorsa settimana. Il colosso delle tv locali ha fatto sapere che bloccherà Kimmel a tempo indeterminato. "E' una cosa positiva" che "alcune stazioni televisive locali si siano opposte a un programmatore nazionale come Disney", ha commentato il capo della Federal Communications Committee (FCC), fedelissimo di Trump, Brendan Carr. "Le stazioni televisive locali — non i programmatori nazionali — hanno obblighi verso l'interesse pubblico e dovrebbero prendere decisioni che, a loro avviso, rispondano alle esigenze delle loro comunità locali", ha scritto su X.

Le polemiche Dopo giorni di sospensione, negoziati e furiose polemiche, Jimmy Kimmel torna stasera in onda. In una aperta sfida alla FCC e a Donald Trump, la Disney ha fatto marcia indietro sulla sua decisione della scorsa settimana e deciso di riaprire le onde dell'etere al popolare comico della notte messo all'indice mercoledì scorso per aver suggerito che il killer di Charlie Kirk fosse una emanazione dell'universo Maga. Il movimento di Kirk, Turning Point USA, ha esortato i canali partner di Abc a non trasmettere la trasmissione. Andrew Kolvet, portavoce dell'organizzazione e produttore esecutivo del popolare podcast dell'attivista assassinato lo scorso 10 settembre, ha criticato duramente la rete e la Disney per aver "ceduto" dopo che il conduttore e comico era stato silurato. "Non sorprende che Disney e ABC cedano e permettano a Kimmell di tornare in tv, ma è un loro errore".