Lindsey Halligan, chi è la nuova procuratrice Usa nominata da Trump

Trump ha nominato Lindsey Halligan procuratrice degli Stati Uniti per il distretto orientale della Virginia, dopo l’uscita di scena di Erik Siebert. Ex avvocata del tycoon ed ex reginetta di bellezza, Halligan ha fatto parte del team legale che lo ha difeso nel caso Mar-a-Lago e nella causa contro la Cnn. Trump l’ha definita “forte, intelligente e leale”

Donald Trump ha nominato Lindsey Halligan procuratrice degli Stati Uniti per il distretto orientale della Virginia. Prende il posto di Erik Siebert, allontanato dopo non aver soddisfatto le richieste di Trump di indagare su due dei suoi “nemici”, la procuratrice di New York Letitia James e l'ex direttore dell'Fbi James Comey. Ex avvocata del tycoon ed ex reginetta di bellezza, Halligan è stata nominata dopo che il presidente ha chiesto alla ministra della Giustizia, Pam Bondi, un approccio più duro contro alcuni alti funzionari pubblici considerati suoi avversari politici.

L’annuncio di Trump



"Pam Bondi sta facendo un ottimo lavoro. È molto attenta, molto intelligente, ama il nostro Paese, ma ha bisogno di un procuratore tenace nel distretto orientale della Virginia, come la mia raccomandazione, Lindsey Halligan, per far muovere le cose", ha scritto Trump annunciando la sua decisione in un post su Truth rilanciato dal Guardian. “È un onore per me nominare Lindsey Halligan come procuratrice degli Stati Uniti per il distretto orientale della Virginia. Lindsey è un’avvocata forte, intelligente e leale, che ha lavorato con me anche nella vittoriosa lotta contro la strumentalizzazione del nostro sistema giudiziario da parte del corrotto Joe Biden”, ha riferito sempre sul suo social, per poi assicurare che Halligan “è temeraria e avrà la determinazione per essere assolutamente eccezionale”.

Lindsey Halligan: chi è



Assistente speciale del presidente, Halligan ha fatto parte del team legale che lo ha difeso nel contenzioso civile sulla perquisizione del suo resort di Mar-a-Lago, in Florida, quando si cercavano i documenti classificati. Ha lavorato anche alla causa intentata da Trump contro la Cnn, che lo aveva paragonato a Hitler. Cresciuta in Colorado, ha studiato politica e giornalismo e ha partecipato due volte a Miss Colorado: nel 2009 si è classificata seconda e nel 2010 terza. Ha svolto gran parte della sua carriera come avvocata nel settore assicurativo e non è mai stata un pubblico ministero.