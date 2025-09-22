Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Lindsey Halligan, chi è la nuova procuratrice Usa nominata da Trump

Mondo
©Getty

Trump ha nominato Lindsey Halligan procuratrice degli Stati Uniti per il distretto orientale della Virginia, dopo l’uscita di scena di Erik Siebert. Ex avvocata del tycoon ed ex reginetta di bellezza, Halligan ha fatto parte del team legale che lo ha difeso nel caso Mar-a-Lago e nella causa contro la Cnn. Trump l’ha definita “forte, intelligente e leale”

ascolta articolo

Donald Trump ha nominato Lindsey Halligan procuratrice degli Stati Uniti per il distretto orientale della Virginia. Prende il posto di Erik Siebert, allontanato dopo non aver soddisfatto le richieste di Trump di indagare su due dei suoi “nemici”, la procuratrice di New York Letitia James e l'ex direttore dell'Fbi James Comey. 
Ex avvocata del tycoon ed ex reginetta di bellezza, Halligan è stata nominata dopo che il presidente ha chiesto alla ministra della Giustizia, Pam Bondi, un approccio più duro contro alcuni alti funzionari pubblici considerati suoi avversari politici. 

L’annuncio di Trump 

 

"Pam Bondi sta facendo un ottimo lavoro. È molto attenta, molto intelligente, ama il nostro Paese, ma ha bisogno di un procuratore tenace nel distretto orientale della Virginia, come la mia raccomandazione, Lindsey Halligan, per far muovere le cose", ha scritto Trump annunciando la sua decisione in un post su Truth rilanciato dal Guardian. “È un onore per me nominare Lindsey Halligan come procuratrice degli Stati Uniti per il distretto orientale della Virginia. Lindsey è un’avvocata forte, intelligente e leale, che ha lavorato con me anche nella vittoriosa lotta contro la strumentalizzazione del nostro sistema giudiziario da parte del corrotto Joe Biden”, ha riferito sempre sul suo social, per poi assicurare che Halligan “è temeraria e avrà la determinazione per essere assolutamente eccezionale”.

Lindsey Halligan: chi è 

 

Assistente speciale del presidente, Halligan ha fatto parte del team legale che lo ha difeso nel contenzioso civile sulla perquisizione del suo resort di Mar-a-Lago, in Florida, quando si cercavano i documenti classificati. Ha lavorato anche alla causa intentata da Trump contro la Cnn, che lo aveva paragonato a Hitler. Cresciuta in Colorado, ha studiato politica e giornalismo e ha partecipato due volte a Miss Colorado: nel 2009 si è classificata seconda e nel 2010 terza.  Ha svolto gran parte della sua carriera come avvocata nel settore assicurativo e non è mai stata un pubblico ministero. 

Approfondimento

Trump, tutti i licenziati dal presidente dal ritorno alla Casa Bianca
FOTOGALLERY

©Getty

GLENDALE, ARIZONA - SEPTEMBER 21: Color guard perform during the memorial service for political activist Charlie Kirk at State Farm Stadium on September 21, 2025 in Glendale, Arizona. Kirk, the CEO and co-founder of Turning Point USA, was shot and killed on September 10th while speaking at an event during his "American Comeback Tour" at Utah Valley University. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)
1/11
Mondo

Funerali Charlie Kirk, vip e gente comune per l'ultimo saluto. FOTO

Nevada, California, Texas, Oklahoma, Maine, North Carolina e perfino Hawaii e Alaska. Il popolo di Charlie Kirk ha attraversato gli Usa per essere allo State Farm Stadium di Phoenix per la commemorazione dell'attivista conservatore ucciso il 10 settembre. Presenti 200mila persone, inclusi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il suo vice J.D. Vance, Elon Musk e Steve Bannon

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Uk, Canada e Australia riconoscono Palestina. Ira di Netanyahu. LIVE

live Mondo

Regno Unito, Australia, Canada e Portogallo riconoscono lo Stato di Palestina alla vigilia...

Attacco russo a Zaporizhzia: 3 morti. Altri 3 in raid Kiev a Belgorod

live Mondo

Il presidente Usa si dice "molto deluso da Putin" e conferma che nel caso di un attacco russo...

Lindsey Halligan, chi è la nuova procuratrice Usa nominata da Trump

Mondo

Trump ha nominato Lindsey Halligan procuratrice degli Stati Uniti per il distretto orientale...

Corea del Nord, Kim Jong-un apre al dialogo: "Buon rapporto con Trump"

Mondo

Pyongyang manifesta apertura ai colloqui "se Washington ritirerà la richiesta di rinuncia alle...

Filippine in allerta per il tifone Ragasa: oltre 10mila sfollati

Mondo

Il super tifone Ragasa ha costretto oltre 10mila persone a lasciare le proprie case nelle...

Mondo: I più letti