Brigitte Macron, contro Owens presenterà prove di essere nata donna

L'influencer di destra Candace Owens è stata denunciata per diffamazione dopo aver affermato che la moglie del presidente francese sia nata di sesso maschile. Brigitte, come anticipato dal legale dei Macron alla Bbc, ha deciso di fornire ai giudici materiale fotografico e scientifico

Brigitte Macron ha deciso di fornire prove fotografiche e scientifiche ad un tribunale statunitense per dimostrare di essere nata donna. L’intenzione della première dame francese, come anticipato da Tom Clare, avvocato dei Macron alla Bbc, è quella di presentare la documentazione nella causa per diffamazione intentata contro l'influencer di destra Candace Owens, dopo che quest'ultima ha sostenuto che la moglie del presidente francese Emmanuel Macron fosse nata di sesso maschile. I legali di Owens hanno risposto presentando una mozione per respingere la richiesta. Intervenendo in un podcast dell’emittente britannica, l'avvocato dei Macron negli Stati Uniti ha spiegato che Brigitte ha trovato le affermazioni "incredibilmente sconvolgenti" e che rappresentano una "distrazione" per il presidente francese.

Legale Macron: "Brigitte disposta a fare il necessario" Come ha spiegato il legale alla Bbc, “ci saranno testimonianze di esperti di tipo scientifico" e ha affermato che la coppia è pronta a dimostrare pienamente "sia genericamente che specificamente" che le accuse sono false. "È incredibilmente sconvolgente pensare di dover andare a sottoporsi" a questo, a "presentare questo tipo di prove", ha aggiunto Tom Clare. "È un processo a cui dovrà sottoporsi pubblicamente", ha proseguito l’avvocato. "Ma è disposta a farlo. È fermamente decisa a fare tutto il necessario per mettere le cose in chiaro. Se quella sgradevolezza e quel disagio che prova sono ciò che serve per fermare tutto questo, è pronta al 100% ad assumersi questo onere". Alla domanda se i Macron avrebbero fornito foto di Brigitte incinta e intenta a crescere i suoi figli, il signor Clare ha risposto che esistono e che sarebbero state presentate in tribunale, dove ci sono regole e standard.