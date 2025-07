I Macron a Londra, i look di Brigitte, Kate Middleton e della Regina

3/12 ©Getty

La Regina Camilla ha indossato un abito di Anne Valentine, già presente nel suo guardaroba, con un cappello di Philiph Treacy. Già viste le décolleté col tacco medio in suede e i gioielli, tra cui spiccano la spilla a forma di nodi con smeraldo e diamanti e la collana con quattro fili di perle e diamanti. Look su misura, come quello di Brigitte Macron, un midi dress abbellito da bottoni sul petto (laterali) e da dettagli in cuoio sulla cintura in vita. La pochette, con gli angoli rinforzati, è a fiori. Voto: 7.5 per la Regina Camilla e 7 per Brigitte Macron