Usa, Trump: “Ho fatto causa al Nyt per 15 miliardi dollari”

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato di aver intentato una causa per diffamazione e calunnia contro il New York Times, chiedendo 15 miliardi di dollari di risarcimento. In un post su Truth ha definito il Nyt "uno dei giornali peggiori e più degenerati nella storia del nostro Paese, divenuto un vero e proprio 'portavoce' del Partito Democratico di Sinistra Radicale".

Trump: “Il Nyt mente sul vostro presidente preferito”



Nel suo lungo post, Trump ha spiegato che l’azione legale è stata presentata in Florida, accusando il Times di aver diffuso per anni notizie false sul suo conto. "Il Times ha utilizzato per decenni il metodo di mentire sul vostro Presidente preferito (IO!), sulla mia famiglia, sulla mia attività, sul Movimento America First, sul MAGA e sulla nostra Nazione nel suo complesso”, ha scritto, per poi sottolineare: “Al New York Times è stato permesso di mentire, diffamare e calunniare liberamente per troppo tempo, e questo finisce Ora! La causa è stata intentata nel Grande Stato della Florida. Grazie per l'attenzione a questa questione. Make America Great Again!!”.