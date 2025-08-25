Trump attacca le tv a lui ostili: "Bisognerebbe ritirare le licenze"

Il presidente Usa: "Il giornalismo corrotto dovrebbe essere interrotto"

L'attacco, come sempre, è stato lanciato via Truth: "Nonostante un'altissima popolarità e, secondo molti, uno degli otto mesi migliori nella storia presidenziale, le fake news di Abc e Nbc, due delle peggiori e più faziose reti televisive della storia, raccontano il 97% di storie negative su di me. Se così fosse, sarebbero semplicemente un braccio del partito democratico e, secondo molti, la loro licenza dovrebbe essere revocata dalla Fcc. Io sarei totalmente a favore perché sono così faziose e false, una vera minaccia per la nostra democrazia!!!", ha scritto, riferendosi alla Federal Communications Commission, un'agenzia federale indipendente per le comunicazioni ma sempre più politicizzata dal tycoon. "Perché - prosegue Trump in un altro post - le fake news di Abc e Nbc, due delle peggiori e più faziose reti televisive al mondo, non pagano milioni di dollari all'anno di canoni di licenza? Dovrebbero perdere la licenza per la loro copertura ingiusta dei repubblicani e/o dei conservatori, ma come minimo dovrebbero pagare una bella cifra per avere il privilegio di usare le onde radio più preziose, ovunque e in qualsiasi momento!!! Il 'giornalismo' corrotto non dovrebbe essere premiato, dovrebbe essere interrotto!!!".