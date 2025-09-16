Brasile, Bolsonaro ricoverato d'urgenza: crisi di vomito e singhiozzo

Soltanto il 14 settembre era stato operato per la rimozione di alcune lesioni cutanee. Dallo scorso agosto, da quando si trova ai domiciliari, ha già lasciato tre volte la sua residenza per motivi di salute. Pochi giorni fa la Corte Suprema brasiliana lo ha condannato a 27 anni e tre mesi per tentato colpo di Stato

L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro - condannato a 27 anni e tre mesi per tentato colpo di Stato - è stato trasportato d'urgenza all'ospedale DF Star di Brasília a causa di un malore accompagnato da una crisi di singhiozzo, vomito, forti dolori e pressione bassa. A comunicarlo è stato il suo primogenito Flávio Bolsonaro, che su X ha chiesto "le preghiere di tutti" affinché non sia nulla di grave. Il ricovero di Bolsonaro, già ai domiciliari dallo scorso 4 agosto, arriva ad appena due giorni di distanza da un altro viaggio in ospedale: il 14 settembre era stato operato per circa cinque ore per la rimozione di otto lesioni cutanee. In quell'occasione gli è stata diagnosticato un'anemia da carenza di ferro. Una tomografia del torace ha mostrato "l'immagine residua di una recente polmonite". I medici curanti parlano di un quadro generale fragile e di un'alimentazione insufficiente.