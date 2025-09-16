Draghi: "L'inazione dell'Ue minaccia la sua sovranità". VIDEO

Alla conferenza di alto livello "A un anno dal rapporto Draghi", insieme con Ursula von der Leyen, l'ex premier usa parole dure: "L'Europa si trova in una situazione più difficile. Le vulnerabilità stanno aumentando. E non esiste un percorso chiaro per finanziare gli investimenti di cui abbiamo bisogno". La presidente della Commissione europea: "La routine non basta più, è ora di agire" ascolta articolo

L'immobilismo dell'Unione Europea è una minaccia per la sua stessa sovranità. Lo ha detto Mario Draghi alla conferenza di alto livello "A un anno dal rapporto Draghi", insieme con Ursula von der Leyen. "L'Europa si trova in una situazione più difficile. Il nostro modello di crescita sta svanendo. Le vulnerabilità stanno aumentando. E non esiste un percorso chiaro per finanziare gli investimenti di cui abbiamo bisogno. Ci è stato dolorosamente ricordato che l'inazione minaccia non solo la nostra competitività, ma anche la nostra stessa sovranità", ha sottolineato Draghi.

Draghi: "Cittadini sono delusi dalla lentezza dell'Europa" "I cittadini e le aziende europee apprezzano la diagnosi, le priorità chiare e i piani d'azione - continua l'ex premier - ma esprimono anche una crescente frustrazione. Sono delusi dalla lentezza dell'Ue. Ci vedono incapaci di tenere il passo con la velocità del cambiamento altrove. Sono pronti ad agire, ma temono che i governi non abbiano compreso la gravità del momento". Poi Draghi aggiunge: "Troppo spesso si trovano scuse per questa lentezza" e "questo è compiacimento", ha sottolineato, esortando a "nuova velocità" e risultati "nel giro di mesi, non di anni".

Draghi: "Presupposti per target Ue su e-car non valgono più" "In alcuni settori, come quello automobilistico, gli obiettivi" posti dall'Ue "si basano su presupposti che non sono più validi", sottolinea con parole decise Mario Draghi. "La scadenza del 2035 per le emissioni zero allo scarico era stata concepita per innescare un circolo virtuoso - ha sottolineato - obiettivi chiari avrebbero spinto gli investimenti nelle infrastrutture di ricarica, fatto crescere il mercato interno, stimolato l'innovazione e reso i modelli elettrici più economici. Si prevedeva che batterie, microchip si sviluppassero parallelamente. Ma ciò non è avvenuto". Approfondimento Qual è l'elettrico "giusto" per il futuro automotive?

Draghi: "Valutare debito comune tra alleanze di Paesi Ue" Appare necessario "considerare un debito comune per progetti comuni - sia a livello Ue, sia tra una coalizione di Stati membri - per amplificare i benefici del coordinamento", dice Mario Draghi. "L'emissione congiunta non amplierebbe magicamente lo spazio fiscale. Ma permetterebbe all'Europa di finanziare progetti più grandi in settori che aumentano la produttività - innovazioni, tecnologie su larga scala, ricerca e sviluppo per la difesa o energia - dove la spesa nazionale non è più sufficiente", ha aggiunto. Approfondimento Draghi bacchetta l’Europa, Metsola e Fitto rilanciano

Draghi: "Debito pubblico destinato a crescere" L'ex premier poi aggiunge: "Il debito pubblico dell'Ue è destinato a crescere di 10 punti percentuali nel prossimo decennio, raggiungendo il 93% del Pil, con ipotesi di crescita più ottimistiche della realtà odierna. A un anno di distanza, l'Europa si trova quindi in una situazione più difficile".

Draghi: "Intesa su dazi in gran parte alle condizioni Usa" "Gli Stati Uniti hanno imposto le tariffe più elevate dall'era Smoot-Hawley", evidenza poi Draghi. "La Cina è diventata un concorrente ancora più forte. Abbiamo anche visto come la capacità di risposta dell'Europa sia limitata dalle sue dipendenze, anche se il nostro peso economico è considerevole. La dipendenza dagli Stati Uniti per la difesa è stata citata come uno dei motivi per cui abbiamo dovuto accettare un accordo commerciale in gran parte alle condizioni americane", spiega ancora, bacchettando le scelte europee troppo remissive sul settore dazi.