Londra, decine di migliaia a manifestazione anti-immigrati

Londra, decine di migliaia di persone alla manifestazione anti-immigrati
Alla manifestazione dell'estrema destra “Unite the Kingdom” in corso nella capitale britannica ci sono almeno 110 mila persone mentre alla contro-protesta anti-razzista “March against Fascism” se ne contano circa 5.000. Sono migliaia le persone in marcia che sventolano bandiere britanniche e inglesi con la croce di San Giorgio lungo le vie centrali della metropoli
- Tra Union Jack, slogan anti-migranti e richieste di dimissioni di Keir Starmer, decine di migliaia di persone si sono radunate a Londra, su appello dell'attivista di estrema destra Tommy Robinson: alla manifestazione fa da contraltare un evento promosso da un'organizzazione antirazzista
- Presentato da Tommy Robinson come una manifestazione a favore della "libertà di espressione", il corteo arriva dopo un'estate segnata da manifestazioni anti-immigrazione fuori dagli hotel britannici che ospitano richiedenti asilo, ampiamente condivise sui social media dall'attivista
- Le immagini aeree trasmesse dalle emittenti televisive mostrano un mare di bandiere britanniche e inglesi che inondano le strade del centro di Londra, con la BBC e Sky News che riportano decine di migliaia di persone. Secondo la polizia britannica alla manifestazione dell'estrema destra “Unite the Kingdom” in corso nella capitale britannica ci sono almeno 110 mila persone mentre alla contro-protesta anti-razzista “March against Fascism” se ne contano circa 5.000
- Tommy Robinson, 42 anni, il cui vero nome è Stephen Yaxley-Lennon, è il fondatore dell'ex English Defence League, un piccolo gruppo nato dal movimento teppista. Noto per le sue posizioni anti-immigrazione e anti-Islam, è stato condannato più volte, anche per disordine pubblico. "La rivoluzione dei patrioti è iniziata", ha dichiarato il principale organizzatore di “Unite the Kingdom'”. Robinson ha dedicato l'evento a Charlie Kirk, il popolare attivista Maga ucciso negli Usa
- Oggi circa 1.600 agenti sono stati schierati per garantire una manifestazione pacifica. Altri agenti sono anche attorno alla contro-manifestazione piu' piccola organizzata da Stand Up To Racism UK, iniziata contemporaneamente
- Gli organizzatori della manifestazione di Robinson hanno annunciato la partecipazione di diverse personalità britanniche e internazionali di destra e di estrema destra, tra cui Steve Bannon, ex consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Eric Zemmour, presidente del partito di estrema destra francese Reconquest, ha confermato la sua presenza