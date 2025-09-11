Pedofilia, proposta europea per il controllo delle chat: cosa prevede

A questi si aggiungono i casi di revenge porn, la diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti, balzati in un anno a 42 rispetto ai 29 del 2023. Di questi circa tre vittime su quattro hanno tra i 14 e 17 anni. Calano leggermente invece i casi di estorsione sessuale (sextortion) con vittime minorenni: 127, sei in meno in confronto all'anno precedente. "Gli abusi sessuali nei confronti dei minori sono reati gravissimi, che comportano conseguenze traumatiche indelebili. Va compiuto ogni sforzo, da parte delle istituzioni nazionali e territoriali e degli attori privati, responsabili di luoghi frequentati da minori, affinché ogni rischio sia tempestivamente intercettato e adeguatamente segnalato e contrastato, per evitare che gli abusi si verifichino", ha dichiarato Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children.

