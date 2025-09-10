Svezia, la ministra Elisabet Lann sviene durante una conferenza

La nuova ministra svedese della Salute Elisabet Lann è svenuta durante la sua prima conferenza stampa. Esponente cristiano-democratica, la ministra è stata soccorsa e ha ripreso l’incontro pochi minuti dopo
Attimi di preoccupazione durante la conferenza stampa di presentazione della nuova ministra della Salute svedese, Elisabet Lann, al suo primo giorno di mandato. L’esponente del partito cristiano-democratico, presentata dal primo ministro svedese Ulf Kristersson all’avvio dell’anno parlamentare 2025-2026, è svenuta davanti ai giornalisti.
Le dichiarazioni prima dello svenimento
Poco prima dell’episodio, Lann ha dichiarato: “L'assistenza sanitaria svedese è di alta qualità, ma il vero problema sono i lunghi tempi di attesa. Dobbiamo puntare a un sistema più equo e rafforzare il controllo governativo”. Ha poi aggiunto: “Non è accettabile, in uno stato sociale come il nostro, che così tante persone debbano aspettare per ricevere cure”. Subito dopo, la ministra è svenuta. Prontamente soccorsa, è potuta tornare in sala stampa dopo pochi minuti. In seguito ha spiegato che l’incidente potrebbe essere stato causato da un calo di glicemia.
Leggi anche
Svezia, chiesa di Kiruna sollevata e spostata su strada per 5 km
Ansa/Ipa
Fatti di cronaca 2024, da Ferragni indagata a esplosione di Calenzano
Fra gli avvenimenti di cronaca che hanno segnato l’ultimo anno c’è il cosiddetto “Pandoro gate” che ha coinvolto l’imprenditrice digitale. Poi le proteste degli agricoltori, le stragi in famiglia - Altavilla Milicia, Cisterna di Latina, Paderno Dugnano e Nuoro -, gli incidenti sul lavoro - da Firenze a Bargi -, le inchieste sui casi di dossieraggio, Toti ai domiciliari, il ritorno in Italia di Chico Forti, il naufragio del Bayesian, l’omicidio di Sharon Verzeni e l’inchiesta sulle curve ultras