Svezia, la ministra Elisabet Lann sviene durante una conferenza

La nuova ministra svedese della Salute Elisabet Lann è svenuta durante la sua prima conferenza stampa. Esponente cristiano-democratica, la ministra è stata soccorsa e ha ripreso l’incontro pochi minuti dopo

Le dichiarazioni prima dello svenimento

Poco prima dell’episodio, Lann ha dichiarato: “L'assistenza sanitaria svedese è di alta qualità, ma il vero problema sono i lunghi tempi di attesa. Dobbiamo puntare a un sistema più equo e rafforzare il controllo governativo”. Ha poi aggiunto: “Non è accettabile, in uno stato sociale come il nostro, che così tante persone debbano aspettare per ricevere cure”. Subito dopo, la ministra è svenuta. Prontamente soccorsa, è potuta tornare in sala stampa dopo pochi minuti. In seguito ha spiegato che l’incidente potrebbe essere stato causato da un calo di glicemia.