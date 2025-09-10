Esplora tutte le offerte Sky
Svezia, la ministra Elisabet Lann sviene durante una conferenza

Mondo
©Ansa

La nuova ministra svedese della Salute Elisabet Lann è svenuta durante la sua prima conferenza stampa. Esponente cristiano-democratica, la ministra è stata soccorsa e ha ripreso l’incontro pochi minuti dopo

Attimi di preoccupazione durante la conferenza stampa di presentazione della nuova ministra della Salute svedese, Elisabet Lann, al suo primo giorno di mandato. L’esponente del partito cristiano-democratico, presentata dal primo ministro svedese Ulf Kristersson all’avvio dell’anno parlamentare 2025-2026, è svenuta davanti ai giornalisti.

Le dichiarazioni prima dello svenimento

Poco prima dell’episodio, Lann ha dichiarato: “L'assistenza sanitaria svedese è di alta qualità, ma il vero problema sono i lunghi tempi di attesa. Dobbiamo puntare a un sistema più equo e rafforzare il controllo governativo”. Ha poi aggiunto: “Non è accettabile, in uno stato sociale come il nostro, che così tante persone debbano aspettare per ricevere cure”. Subito dopo, la ministra è svenuta. Prontamente soccorsa, è potuta tornare in sala stampa dopo pochi minuti. In seguito ha spiegato che l’incidente potrebbe essere stato causato da un calo di glicemia.

