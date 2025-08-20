Svezia, chiesa di Kiruna sollevata e spostata su strada per 5 km

La chiesa centenaria è stata spostata insieme al resto della cittadina per far spazio all'espansione di una miniera. “Partita” due giorni fa, è arrivata oggi a destinazione anche alla presenza del Re di Svezia Carlo XVI Gustavo ascolta articolo

Una chiesa centenaria è stata interamente sollevata e spostata di qualche chilometro per far spazio all'espansione di una miniera. È accaduto nella località artica di Kiruna, nel nord della Svezia, dove l’intera cittadina è stata trasferita nel corso degli ultimi anni per lasciare spazio all’ingrandimento della miniera nel sottosuolo che pone a rischio di crollo la zona dove la città risiedeva. Salvare la chiesa era importante per la città e i suoi residenti: una costruzione in legno rosso vecchia risalente a soli 110 anni fa ma considerata storica e uno degli edifici più belli della Svezia. Oggi, dopo due giorni di “viaggio”, la chiesa ha raggiunto la sua nuova dimora: è stata trasportata tutta intera e con le fondamenta su una piattaforma mobile lungo la strada allargata appositamente per consentirne il passaggio. La miniera sotterranea è la più grande d'Europa per il ferro e appartiene alla compagnia svedese Lkab, di proprietà dello Stato, che domina la regione, i cui scavi sempre più profondi nel corso degli anni hanno indebolito il terreno, aumentando il rischio di crollo in alcune zone.

Le operazioni di spostamento La Kiruna Kyrka, imponente chiesa luterana del 1912, del peso di 672 tonnellate, piena zeppa di opere d'arte, è stata trasportata intera, inclusi i finestroni. La complessa e costosa operazione logistica è iniziata dopo la benedizione del vescovo Asa Nystrom. Uno dei momenti più difficili del viaggio meticolosamente coreografato è stata la partenza, hanno detto i funzionari, con il convoglio da 1.200 tonnellate con 220 ruote che ha dovuto fare una curva e scendere lungo un leggero pendio per raggiungere la strada principale. In preparazione, il terreno intorno alla chiesa era stato scavato, consentendo di posizionare grandi travi gialle sottostanti e di sollevare l'edificio. L'iniziativa ha suscitato un grande interesse, con oltre 10.000 persone previste in fila per le strade della cittadina di 18.000 abitanti.

La presenza del monarca svedese Re Carlo XVI Gustavo ha presenziato ai festeggiamenti a Kiruna. E la televisione svedese ha trasmesso l'intero viaggio in diretta - una nuova versione della tendenza alla "slow TV" - con 30 telecamere lungo il percorso. Il processo di trasferimento della città è iniziato quasi vent'anni fa e si prevede che continuerà per anni. Il nuovo centro città è stato inaugurato ufficialmente nel settembre 2022. Si è calcolato che il solo trasferimento della chiesa è costato 500 milioni di corone (52 milioni di dollari) ed è finanziato da Lkab. Progettata dall'architetto svedese Gustaf Wickman, l'imponente struttura, alta 40 metri, è un mix di influenze e include elementi architettonici ispirati alla popolazione indigena Sami della regione, raffigurata sui banchi. L'esterno neogotico presenta tetti spioventi e finestre su entrambi i lati, mentre l'interno scuro presenta elementi del romanticismo nazionale e una pala d'altare in stile Art Nouveau. Lkab ha definito il trasferimento "un evento unico nella storia mondiale".