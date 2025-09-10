Ft: "Trump ha chiesto all'Ue di imporre dazi al 100% su India e Cina"

Dazi, Financial Times: "Trump ha chiesto a Ue di imporre tariffe al 100% su India e Cina"Mondo
Lo avrebbero rivelato tre funzionari al Financial Times. Il presidente ha avanzato questa richiesta straordinaria dopo aver partecipato oggi a un incontro tra alti funzionari Usa e dell'Ue, riuniti a Washington per discutere di come far pressione su Mosca. Il presidente Usa: "Negoziati con India proseguono, parlerò con Modi". La Corte Suprema Usa ha intanto accolto il ricorso di Trump contro lo stop all'imposizione dei dazi: udienza a novembre
Donald Trump ha chiesto all'Ue di imporre dazi fino al 100% su India e Cina nell'ambito di uno sforzo congiunto per aumentare la pressione sulla Russia affinché ponga fine alla sua guerra in Ucraina. Lo riferiscono tre funzionari informati al Financial Times. Il presidente ha avanzato questa richiesta straordinaria dopo aver partecipato oggi a un incontro tra alti funzionari Usa e dell'Ue, riuniti a Washington per discutere di come far pressione su Mosca.
Trump: "Negoziati con India proseguono, parlerò con Modi"
Dal canto suo, Donald Trump afferma che i colloqui commerciali tra Stati Uniti e India proseguono e che parlerà presto con il premier indiano Narendra Modi. "Sono lieto di annunciare che l'India e gli Stati Uniti stanno proseguendo i negoziati per superare le barriere commerciali tra le nostre due nazioni. Non vedo l'ora di parlare con il mio caro amico, il primo ministro Modi, nelle prossime settimane. Sono certo che non ci saranno difficoltà nel giungere a una conclusione positiva per entrambi i nostri grandi Paesi!", ha scritto il presidente americano su Truth.
Corte Suprema Usa ha accolto ricorso di Trump sui dazi
Intanto la Corte suprema degli Stati Uniti ha accolto il ricorso di Donald Trump contro le sentenze di due tribunali secondo cui il presidente americano non aveva il potere di imporre i dazi sulla base dell'International Emergency Economic Powers Act. Le udienze davanti ai massimi giudici si terranno a novembre. L'amministrazione Trump ha chiesto ai giudici di intervenire rapidamente, sostenendo che la legge gli conferisce il potere di regolamentare le importazioni e che il Paese sarebbe sull'orlo di una “catastrofe economica” se al presidente fosse impedito di esercitare l'autorità tariffaria unilaterale.
Nei giorni scorsi una corte d'appello americana aveva confermato la sentenza di un tribunale di primo grado nella causa promossa da un gruppo di piccole aziende, tra cui un importatore italiano di vini, secondo cui Trump avrebbe imposto i dazi in modo illegale.