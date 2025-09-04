Dazi, Trump fa ricorso alla Corte Suprema Usa

"Il Procuratore generale chiede di accelerare la risoluzione di questo caso nella massima misura possibile," è scritto in una mozione depositata presso la Corte, dove si chiede una discussione orale entro l'inizio di novembre
L'amministrazione Trump ha annunciato la presentazione di un ricorso alla Corte Suprema per i dazi dichiarati illegali. Nel dettaglio, è stato chiesto alla Corte Suprema degli Stati Uniti di esaminare rapidamente il ricorso, spiegando come siano già state danneggiate delicate trattative commerciali. "Il Procuratore generale chiede rispettosamente a questa Corte di accelerare la risoluzione di questo caso nella massima misura possibile, data l'enorme importanza di confermare rapidamente la piena legittimità dei dazi del presidente", ha scritto John Sauer in
una mozione depositata presso la Corte, richiedendo una discussione orale entro l'inizio di novembre.
Dazi Trump, accordo Usa Ue sulle tariffe: i punti in sospeso
Donald Trump e Ursula von der Leyen hanno annunciato un accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione europea con dazi al 15%, ma restano punti in sospeso in alcuni settori, come farmaci e metalli. L’intesa prevede esenzioni su prodotti strategici e un forte incremento degli scambi energetici