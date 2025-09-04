Esplora tutte le offerte Sky
Dazi, Trump fa ricorso alla Corte Suprema Usa

"Il Procuratore generale chiede di accelerare la risoluzione di questo caso nella massima misura possibile," è scritto in una mozione depositata presso la Corte, dove si chiede una discussione orale entro l'inizio di novembre

L'amministrazione Trump ha annunciato la presentazione di un ricorso alla Corte Suprema per i dazi dichiarati illegali.  Nel dettaglio, è stato chiesto alla Corte Suprema degli Stati Uniti di esaminare rapidamente il ricorso, spiegando come siano già state danneggiate delicate trattative commerciali. "Il Procuratore generale chiede rispettosamente a questa Corte di accelerare la risoluzione di questo caso nella massima misura possibile, data l'enorme importanza di confermare rapidamente la piena legittimità dei dazi del presidente", ha scritto John Sauer in
una mozione depositata presso la Corte, richiedendo una discussione orale entro l'inizio di novembre.

