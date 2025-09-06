Esplora tutte le offerte Sky
Ue, ordine esecutivo di Trump sui dazi: verso il 15% per le auto

Economia

Dagli Usa arriva l'ordine esecutivo per l'attuazione della dichiarazione congiunta Ue-Usa sulle relazioni commerciali. L'annuncio del commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic

Dagli Stati Uniti è arrivato l'ordine esecutivo per l'attuazione della dichiarazione congiunta Ue-Usa sulle relazioni commerciali. Lo annuncia su X il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic: "Accolgo con favore l'ordine esecutivo degli Stati Uniti come un passo cruciale nell'attuazione della dichiarazione congiunta Ue-Usa", afferma. "Esso apre la strada alla riduzione delle tariffe su auto e componenti al 15% e garantisce importanti esenzioni dal limite del 15%. Onorando congiuntamente gli impegni, possiamo apportare benefici duraturi a entrambe le parti".

Mondo

Dazi Trump, accordo Usa Ue sulle tariffe: i punti in sospeso

Donald Trump e Ursula von der Leyen hanno annunciato un accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione europea con dazi al 15%, ma restano punti in sospeso in alcuni settori, come farmaci e metalli. L’intesa prevede esenzioni su prodotti strategici e un forte incremento degli scambi energetici

