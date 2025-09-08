Principe Harry a Londra per commemorare Regina: forse incontra il Re

Il secondogenito di Carlo è rientrato a Londra. L'ultima volta volò nella capitale britannica lo scorso febbraio dopo l'annuncio che al padre era stato diagnosticato un tumore ascolta articolo

In occasione del terzo anniversario della morte della Regina Elisabetta, per la prima volta dopo sei mesi, il principe Harry è tornato in Inghilterra. L'ipotesi è che durante il suo soggiorno a Londra potrebbe incontrare suo padre, Re Carlo III. Tuttavia, al momento non sono previste cerimonie ufficiali.

Le visite ufficiali previste Oggi, lunedì 8 settembre, Harry parteciperà personalmente al WellChild Awards, cerimonia annuale di premiazione dell'organizzazione benefica WellChild, che sostiene bambini e giovani del Regno Unito che vivono in condizioni mediche complesse. Padrino dell'organizzazione da 17 anni, il Duca di Sussex incontrerà personalmente i bambini e le loro famiglie, a cui dice di essere particolarmente legato, specialmente dopo essere diventato padre. Domani invece, martedì 9 settembre, andrà in visita a Nottingham, nell'Inghilterra centrale, si recherà al Community Recording Studio, un centro di formazione musicale e cinematografica dove era già stato nel 2019 e annuncerà nuove donazioni all'ONG Children in Need per programmi dedicati a giovani vulnerabili.