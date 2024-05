Il principe Harry a Londra per Invictus Games non incontra il padre

Nonostante gli eventi nella stessa città, Londra, padre e figlio non si sono incontrati neanche per un saluto. Il Palazzo Reale fa sapere che Re Carlo in questo periodo ha troppi impegni per poter vedere il figlio che non ha voluto incontrare neanche il fratello William

Neanche 5 minuti per un saluto tra padre e figlio. Il principe Harry è ripartito oggi per la Nigeria dove si riunirà con la moglie Meghan. Ma meno di 24 ore fa era alla cattedrale di St Paul per un evento di Ringraziamento per il decimo anniversario degli Invictus Games. A poche centinaia di metri di distanza dal padre, re Carlo che ospitava la prima festa dell'estate nei giardini di Buckingham Palace. Neanche il tempo per un abbraccio al padre malato di cancro. Ma forse la colpa non è tutta sua. Buckingham Palace ha fatto sapere che il Re ha una agenda troppo fitta e non ha spazio per ricevere il figlio Harry che rimane ancora una volta lontano dalla famiglia reale.