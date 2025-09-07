Seul conferma: "300 sudcoreani detenuti in Usa verso rimpatrio"

I negoziati con gli Stati Uniti per ottenere il rilascio dei lavoratori sudcoreani arrestati durante un raid da parte dei funzionari dell'immigrazione statunitensi sono stati "conclusi" e presto saranno liberati e rimpatriati, dagli Stati Uniti in Corea del Sud. Erano tra le 475 persone arrestate giovedì dalle autorità per l'immigrazione statunitensi in un raid in uno stabilimento di batterie Hyundai-LG in costruzione nello stato meridionale della Georgia.