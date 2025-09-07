Esplora tutte le offerte Sky
Seul conferma: "300 sudcoreani detenuti in Usa verso rimpatrio"

Erano tra le 475 persone arrestate giovedì 4 settembre dalle autorità per l'immigrazione statunitensi in un raid in uno stabilimento di batterie Hyundai-LG in costruzione nello stato meridionale della Georgia, negli Stati Uniti

I negoziati con gli Stati Uniti per ottenere il rilascio dei lavoratori sudcoreani arrestati durante un raid da parte dei funzionari dell'immigrazione statunitensi sono stati "conclusi" e presto saranno liberati e rimpatriati, dagli Stati Uniti in Corea del Sud. Erano tra le 475 persone arrestate giovedì dalle autorità per l'immigrazione statunitensi in un raid in uno stabilimento di batterie Hyundai-LG in costruzione nello stato meridionale della Georgia.

La campagna di Trump contro l'immigrazione irregolare

Steven Schrank, agente speciale della Homeland Security Investigations di Atlanta, ha dichiarato che l'operazione è stata la più grande irruzione in un singolo sito condotta finora nell'ambito della campagna nazionale contro l'immigrazione irregolare del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Grazie alla risposta rapida e unitaria, i negoziati per il rilascio dei lavoratori arrestati sono stati conclusi", ha dichiarato Kang Hoon-sik, capo dello staff del presidente Lee Jae Myung. "Restano solo le procedure amministrative. Una volta completate, un volo charter partirà per riportare a casa i nostri cittadini".

 

Dazi, Trump: "Accordo con Seul". Ma avverte: "Prima o poi rivedrò Kim"
Trump, cena con Zuckerberg, Bill Gates e Tim Cook alla Casa Bianca

Il gotha del tech statunitense a cena dal Presidente degli Stati Uniti al numero 1 di Washington Avenue. Obiettivo: discutere degli investimenti nazionali e dei margini di sviluppo. Grande assente della serata l'ex assistente e capo del Dipartimento per l'Efficienza del Governo, Elon Musk che si giustifica sui social: 'Ero stato invitato, ma ho inviato un rappresentante'

