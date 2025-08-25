Dazi, Trump: “Accordo con Seul”. Ma avverte: "Prima o poi rivedrò Kim"

"Aveva delle resistenze ma alla fine ha accettato quello che gli ho chiesto. Per loro è l'accordo più grande mai siglato”, ha detto il presidente degli Stati Uniti dopo l'incontro con il presidente sudcoreano Lee. Prima dell’annuncio, la giornata era stata segnata da tensioni tra i due Paesi: Trump aveva attaccato Seul a sorpresa, accusandola di non meglio precisate "purghe" in corso nel Paese. E su Kim Jong Un ha annunciato che lo "incontrerà prima o poi"

Gli Stati Uniti hanno trovato un accordo commerciale con la Corea del Sud. A dirlo è stato lo stesso presidente Donald Trump dalla Casa Bianca, dopo l'incontro con il presidente sudcoreano Lee: "Aveva delle resistenze ma alla fine ha accettato quello che gli ho chiesto. Per loro è l'accordo più grande mai siglato", ha aggiunto il tycoon senza fornire dettagli. Prima dell’annuncio, la giornata era stata segnata da tensioni tra i due Paesi: Trump aveva attaccato Seul a sorpresa, accusandola di non meglio precisate "purghe" in corso nel Paese. Un'accusa che, probabilmente, si riferiva ai tumulti politici seguiti all'arresto dell'ex presidente Yoon Suk-yeo per il suo fallito tentativo di imporre la legge marziale lo scorso dicembre e all'elezione di Lee a giugno. Domenica, infatti, i procuratori sudcoreani hanno emesso un mandato di arresto per l'ex primo ministro Han Duck-soo, accusandolo di aver aiutato Yoon.

Il ruolo della Cina

L’attuale capo di Stato sudcoreano Lee non sarebbe gradito ad una parte del movimento Maga per il suo approccio più pragmatico che, pur privilegiando i rapporti con gli Stati Uniti, vuole lasciare comunque spazio a legami più stabili con la Cina, partner cruciale per il commercio, il turismo e gli sforzi di pace nella penisola coreana. "Cosa sta succedendo in Corea del Sud? Sembra una purga o una rivoluzione. Non possiamo permetterci di fare affari lì", ha attaccato Trump su Truth, senza entrare nello specifico. Quando, poi, i giornalisti al seguito nello Studio Ovale gli hanno chiesto spiegazioni il presidente americano si è limitato a rispondere che si riferiva "ai raid contro le chiese", avvenuti di recente in Corea del Sud. Le accuse del tycoon sono in linea con quelle del movimento di estrema destra sudcoreano, in particolare dei cristiani evangelici e dei sostenitori di Yoon che considerano l'ex presidente "vittima di una persecuzione comunista".

I rapporti tra Trump e Kim

Durante il colloquio nello Studio Ovale Donald Trump ha anche ricordato il suo "ottimo" rapporto con Kim Jong Un e ha annunciato che lo "incontrerà prima o poi". "Possiamo fare qualcosa per la penisola coreana", ha assicurato Trump. "Ho trascorso molto tempo con lui, parlando di cose di cui probabilmente non avremmo dovuto parlare", ha aggiunto il presidente americano ricordando la sua visita nella zona demilitarizzata tra le due Coree. Il tycoon ha anche dichiarato che la sua vittoria nel 2016 ha evitato una guerra nucleare il Nord e il Sud. "Ci sarebbe stata e sarebbe stata orrenda per tutti, compresi loro. Sarebbe stata molto brutta per loro, perché saremmo dovuti entrare in gioco noi, che siamo di gran lunga il Paese nucleare più potente al mondo", ha detto. Il Presidente degli Stati Uniti ha poi annunciato che si recherà presto in Cina per incontrare Xi Jinping ma ha anche avvertito Pechino che è pronto a imporre dazi "del 200% o qualcosa del genere" se non darà i magneti agli Stati Uniti.