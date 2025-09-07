Chi erano Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, proclamati oggi Santi

Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati erano due giovani vissuti in tempi diversi, ma uniti da un medesimo desiderio di autenticità evangelica. L’uno esperto di computer e devoto all’eucaristia, l’altro alpinista e appassionato di giustizia sociale. Entrambi capaci di ispirare milioni di persone, soprattutto tra i giovani

“I santi Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis sono un invito rivolto a tutti noi, soprattutto ai giovani, a non sciupare la vita, ma a orientarla verso l’alto e a farne un capolavoro”. Così il Papa ha aperto la messa per la canonizzazione di Acutis e Frassati davanti a circa 70.000 fedeli arrivati in Piazza San Pietro per assistere alla liturgia di canonizzazione. I due santi, ha osservato ancora Prevost, “ci incoraggiano con le loro parole: “Non io, ma Dio”, diceva Carlo. E Pier Giorgio: “Se avrai Dio per centro di ogni tua azione, allora arriverai fino alla fine”. Questa è la formula semplice, ma vincente, della loro santità. Ed è pure la testimonianza che siamo chiamati a seguire, per gustare la vita fino in fondo e andare incontro al Signore nella festa del Cielo”.

La formula solenne

In una messa solenne, Papa Leone XIV ha pronunciato la formula in latino che sancisce la canonizzazione di Carlo Acutis e dello studente laico Pier Giorgio Frassati (1901-1925), accolta dagli applausi di migliaia di fedeli riuniti in piazza San Pietro. La formula ufficiale in italiano corrisponde al testo seguente: “I beati Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis li iscriviamo nell’albo dei santi stabilendo che in tutta la Chiesa essi siano devotamente onorati tra i santi”. Sono dunque state portate le loro reliquie all’altare. “Pier Giorgio e Carlo hanno vissuto questo amore per Gesù Cristo soprattutto nell’eucaristia ma anche nei poveri, nei fratelli e nelle sorelle”, ha detto papa Leone.