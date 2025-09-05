Stati Uniti, Joe Biden operato per un tumore alla pelle

Mondo

Nato a Scranton, in Pennsylvania, il 20 novembre 1942, ha provato per tre volte a candidarsi per le presidenziali, ma solo nel 2020 è riuscito a ottenere la nomination dem e ha sconfitto lo sfidante Donald Trump. Dopo essersi ricandidato per il secondo mandato, sempre contro Trump, il 21 luglio 2024 ha annunciato il suo ritiro dalla corsa per la Casa Bianca dopo le polemiche legate alla sua salute. È stato vicepresidente di Obama, da cui ha ricevuto nel 2017 la più alta onorificenza Usa, la Medaglia della libertà