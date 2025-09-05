Stati Uniti, Joe Biden operato per un tumore alla pelle

L'ex presidente degli Usa, è stato sottoposto ad un intervento per la rimozione di un tumore alla pelle. Non molto tempo fa aveva ricevuto la diagnosi di un tumore alla prostata
Joe Biden è stato sottoposto a un intervento per la rimozione di un tumore alla pelle . Non è chiaro quando sia stato operato, lo scorso mese è stato visto con un taglio visibile sulla testa, coperto da un cerotto.
Questo è quanto riportato dalla Nbc, ribadendo però che il recupero sta procedendo bene. Non è il primo intervento che Biden ha dovuto affrontare, infatti, aveva rimosso delle cellule della pelle cancerogene anche durante la sua presidenza.
Di recente, inoltre, all'ex presidente degli Stati Uniti è stato diagnosticato un tumore alla prostata.
©Ansa
