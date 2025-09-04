Papa Leone, oggi l’incontro con il presidente israeliano Herzog

Il Pontefice riceve in udienza privata in Vaticano il capo di Stato, a poco più di un mese dal secondo anniversario dell'attentato terroristico del 7 ottobre. È probabile che Prevost riproponga la soluzione dei due popoli-due Stati e ottenga qualche garanzia per la comunità cristiana di Gaza e della West Bank ascolta articolo

Dopo il breve incontro del 18 maggio in occasione dell’intronizzazione, stamattina in Vaticano Papa Leone incontra il presidente israeliano Isaac Herzog per una più approfondita udienza privata. Un colloquio che è stato caldeggiato da Israele in vista dell'approssimarsi del secondo anniversario dell'attentato terroristico del 7 ottobre. Mentre la situazione a Gaza si fa sempre più drammatica, l'obiettivo di Herzog è sensibilizzare quante più cancellerie possibili - in primis quella vaticana - su quanto subìto quel giorno dagli israeliani e sugli ostaggi rapiti e in gran parte uccisi da Hamas. Con il Vaticano che ha precisato che "è prassi della Santa Sede acconsentire a richieste di udienza rivolte al Pontefice da parte di capi di Stato e di governo, non è prassi rivolgere loro inviti". Inoltre il 25 ottobre ricorrerà il 60esimo anniversario della Dichiarazione conciliare Nostra aetate che ha messo fine all'ostilità tra le due fedi e su cui il Vaticano e Israele stanno lavorando anche con iniziative congiunte.

La preoccupazione del Papa per il Medio Oriente Il conflitto in Medio Oriente è una delle più grandi preoccupazioni del Pontefice. Proprio due sere fa, a cena con gli agostiniani, il Papa si è confidato con alcuni confratelli sulla situazione di Gaza parlando di un vero e proprio "dramma". "Ne parlavamo l'altra sera - riferisce padre Alejandro Moral Anton, caro amico del Pontefice -, noi non diciamo chi abbia ragione e chi abbia torto, è un dramma per tutti e due i popoli, quello israeliano e quello palestinese, il Papa insisterà sulla pace". Papa Leone davanti al presidente Herzog cercherà di riportare l'attenzione proprio sulle sofferenze dei due popoli e nella tradizione diplomatica vaticana riproporrà la soluzione dei due popoli-due Stati. Uno schema che è stato mantenuto da tutti i Papi recenti ma che si infrange sempre di più con la realtà sul terreno, come da tempo riconosce il Patriarca di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa. Leggi anche WP: piano Usa per Gaza Riviera, via abitanti per far arrivare turisti