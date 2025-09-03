Usa affondano una barca di narcotrafficanti dal Venezuela: 11 morti

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Usa, esercito affonda una barca di narcotrafficanti dal Venezuela: 11 morti

Mondo
X @WhiteHouse

L’operazione è stata condotta nei Caraibi su ordine del presidente Trump che ha definito gli uomini morti nell’attacco come “terroristi” appartenenti al Tren de Aragua. Il governo venezuelano però nega e accusa gli Usa di aver usato l’intelligenza artificiale per venerare un falso video dell’operazione militare

ascolta articolo

Un attacco mirato degli Stati Uniti ha affondato una nave che trasportava droga dal Venezuela, uccidendo anche gli 11 uomini, definiti da Donald Trump “terroristi”, che si trovavano a bordo. L’esercito Usa ha condotto l'operazione nei Caraibi meridionali su ordine del presidente statunitense contro l’imbarcazione che, come spiegato dal segretario di stato Marco Rubio su X, era “gestita da una presunta organizzazione narco-terroristica". 

Trump: “Colpita organizzazione terroristica”

Le persone morte erano membri del clan venezuelano “Tren de Aragua”, classificato da Washington come "organizzazione terroristica straniera". L’esito dell’operazione è stato confermato poco dopo dal presidente Trump che sul suo social Truth ha spiegato i dettagli dell’attacco. Il numero uno della Casa Bianca ha poi aggiunto che il gruppo "è un'organizzazione terroristica straniera che opera sotto il controllo di Nicolás Maduro, responsabile di omicidi di massa, traffico di droga e sessuale, e di atti di violenza e terrorismo negli Stati Uniti e nell'emisfero occidentale". 

Il venezuela nega

Dal canto suo il governo venezuelano ha negato quanto accaduto nei Caraibi accusando gli Usa di aver mentito e di aver usato l’intelligenza artificiale per creare il video diffuso da Trump che mostra l'attacco contro l’imbarcazione dei narcotrafficanti. Il ministro della Comunicazione venezuelano Freddy Ñáñez, su Telegram, ha scritto che "sembra che il segretario di Stato Marco Rubio continui a mentire al suo presidente", definendo il filmato "generato dall'IA" e aggiungendo: "Basta, Marco Rubio, smetti di incoraggiare la guerra e di sporcare le mani di Trump con sangue. Il Venezuela non è una minaccia".

Mondo: Ultime notizie

Usa affondano una barca di narcotrafficanti dal Venezuela: 11 morti

Mondo

L’operazione è stata condotta nei Caraibi su ordine del presidente Trump che ha definito gli...

Corea del Nord, chi è Kim Ju-ae: la figlia di Kim Jong-un

Mondo

Di Kim Ju-ae si hanno poche notizie. Potrebbe avere tra i 12 e i 13 anni e sarebbe una dei tre...

Attacco russo su Ucraina, colpita anche Kiev. Lanciati missili. LIVE

live Mondo

Massiccio attacco contro l'Ucraina con droni, sono state udite esplosioni anche a Kiev, dove un...

Gerusalemme, manifestanti incendiano cassonetti intorno casa Netanyahu

live Mondo

La 'Giornata di disordini' indetta per chiedere la liberazione degli ostaggi e la fine immediata...

Francia: "Gli ospedali si preparano a uno scenario di guerra"

Mondo

Una circolare del ministero della Salute francese avverte le agenzie regionali della sanità sul...

Mondo: I più letti