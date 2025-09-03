Esplora tutte le offerte Sky
Vittima Epstein: "Governo Usa pubblichi tutti i file"

Mondo
La richiesta è arrivata da Anouska de Georgiou che ha parlato per la prima volta in pubblico, sulla scalinata di Capitol Hill, contro il finanziere accusato di pedofilia e trovato morto in carcere nel 2019

"Il dipartimento di Giustizia deve pubblicare tutti i file su Jeffrey Epstein in suo possesso". Lo ha chiesto Anouska de Georgiou, una delle vittime del finanziere pedofilo che ha parlato, assieme ad altre, per la prima volta in pubblico sulla scalinata di Capitol Hill. A fianco delle sopravvissute, oltre ai loro avvocati, i deputati repubblicano, Thomas Massie e Ro Khanna, democratico della California, hanno esortato i loro colleghi a unirsi alla loro campagna per costringere il dipartimento a pubblicare tutti i fascicoli del caso.

I documenti del finanziere accusato di pedofilia

La commissione di sorveglianza della Camera ha pubblicato più di 30mila pagine di documenti relativi a Jeffrey Epstein, l'ex finanziere morto suicida in carcere. Un senatore democratico ha poi accusato il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, di aver censurato informazioni chiave che potrebbero contribuire a far luce sulle finanze di Jeffrey Epstein, secondo quanto ha riportato il Washington Post. Ron Wyden, dem dell'Oregon, sostiene che Bessent sia "direttamente responsabile della decisione di non aver fornito alla commissione Finanze del Senato", di cui lui fa parte, i "documenti sulle finanze" del pedofilo. "Questa decisione sconsiderata sta ostacolando la mia indagine sul finanziamento del traffico sessuale di Epstein e impedisce la trasparenza su una delle peggiori organizzazioni pedofile della storia degli Stati Uniti", ha attaccato Wyden.

Approfondimento

Caso Epstein, Maxwell pronta a testimoniare al Congresso con immunità

