Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Shein, polemica per modello AI identico a Luigi Mangione: camicia sold out e spot rimosso

Mondo

Il colosso cinese avrebbe rimosso la foto dal catalogo, anche se non è ancora stato chiarito se si tratti di un ragazzo dai lineamenti molto simili, di un fotomontaggio, oppure del frutto dell’opera dell’intelligenza artificiale

ascolta articolo

Shein, il colosso cinese del fast fashion, è suo malgrado di nuovo protagonista di una polemica. Sotto accusa un modello che assomiglia in modo impressionante a Luigi Mangione, attualmente detenuto nel Metropolitan Detention Center di Brooklyn. Se è certa la somiglianza con il ragazzo italo-americano accusato di aver ucciso Brian Thomson lo scorso dicembre, va invece ancora chiarito se si tratti di un ragazzo dai lineamenti molto simili, di un fotomontaggio, oppure del frutto dell’opera dell’intelligenza artificiale. Il modello “incriminato” indossa una camicia, prezzo 11 dollari, andata subito a ruba e quasi esaurita sulla piattaforma. A quanto pare Shein ha poi provveduto alla rimozione della foto dal catalogo, senza rilasciare commenti alla stampa americana.

Mondo: Ultime notizie

Shein, polemica per modello AI identico a Luigi Mangione

Mondo

Il colosso cinese avrebbe rimosso la foto dal catalogo, anche se non è ancora stato chiarito se...

Attacco russo su Ucraina, colpita anche Kiev. Lanciati missili. LIVE

live Mondo

Massiccio attacco contro l'Ucraina con droni: sono state udite esplosioni anche a Kiev, dove un...

Ira di Crosetto per attacchi a Unifil, 4 parlamentari su Flotilla LIVE

live Mondo

"E' un atto rilevante, grave. E la differenza con gli episodi passati è che questo fatto, che ha...

Treno blindato di Kim Jong Un, cosa sappiamo sul mezzo

Mondo

Sul mezzo non sono disponibili molte informazioni, ma qualche testimonianza esiste. Secondo il...

epa12344642 A photo released by the official North Korean Central News Agency (KCNA) shows North Korean leader Kim Jong Un (L) standing by his private train before departing for Beijing in Pyongyang, North Korea, 01 September 2025 (issued 02 September 2025). The North Korean leader departed on 01 September on his private train to Beijing to attend celebrations marking the 80th anniversary of the victory of the Chinese People

Le gemelle siamesi Abby e Brittany Hensel sono diventate madri

Mondo

Sono state rese  pubbliche le prime foto delle due con il neonato, scattate poche settimane...

Mondo: I più letti