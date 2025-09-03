Shein, polemica per modello AI identico a Luigi Mangione

Il colosso cinese avrebbe rimosso la foto dal catalogo, anche se non è ancora stato chiarito se si tratti di un ragazzo dai lineamenti molto simili, di un fotomontaggio, oppure del frutto dell’opera dell’intelligenza artificiale

Shein, il colosso cinese del fast fashion, è suo malgrado di nuovo protagonista di una polemica. Sotto accusa un modello che assomiglia in modo impressionante a Luigi Mangione, attualmente detenuto nel Metropolitan Detention Center di Brooklyn. Se è certa la somiglianza con il ragazzo italo-americano accusato di aver ucciso Brian Thomson lo scorso dicembre, va invece ancora chiarito se si tratti di un ragazzo dai lineamenti molto simili, di un fotomontaggio, oppure del frutto dell’opera dell’intelligenza artificiale. Il modello “incriminato” indossa una camicia, prezzo 11 dollari, andata subito a ruba e quasi esaurita sulla piattaforma. A quanto pare Shein ha poi provveduto alla rimozione della foto dal catalogo, senza rilasciare commenti alla stampa americana.