Oggi è il giorno dell’appello della Casa Bianca alla Corte Suprema contro la sentenza con cui una corte d'appello ha dichiarato illegali i dazi voluti dal presidente Trump. “Chiediamo una decisione rapida", ha detto ieri il numero uno degli Stati Uniti commentando nello studio Ovale la situazione sulle tariffe. Se l'amministrazione Trump perdesse il ricorso alla Corte Suprema sui dazi, ha spiegato il presidente allo show radio di Scott Jennings, sarebbe un disastro economico. Gli Stati Uniti, ha sottolineato Trump, verrebbero maltrattati e "derisi dagli altri paesi" se non riuscissero a mantenere le tariffe.