Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tre aerei israeliani a Sigonella. Bonelli: "Governo chiarisca"

Mondo
©Ansa

La denuncia del leader di Avs: "Il governo deve dirci chiaramente: questi aerei sono venuti a spiare la Global Sumud Flotilla, che in questi giorni si sta muovendo nel Mediterraneo per rompere l'assedio di Gaza, oppure sono venuti a caricare materiale bellico?"

ascolta articolo

"Chiediamo immediate spiegazioni al governo su quanto accaduto nelle ultime ore: tre aerei militari israeliani hanno sorvolato la Sicilia e sono atterrati nella base militare di Sigonella. Uno di questi velivoli, un KC-130H, è decollato ieri dalla base aerea di Nevatim in Israele alle 15:10 ed è atterrato a Sigonella alle 18:40, per poi ripartire. È inaccettabile che basi italiane vengano utilizzate da aerei militari di uno Stato che sta conducendo un massacro contro il popolo palestinese". È la denuncia di Angelo Bonelli, leader di Avs, che ha chiesto al governo di Giorgia Meloni spiegazioni sulla presenza di alcuni velivoli battenti bandiera israeliana nella base militare siciliana di Sigonella. 

"Spiano la Global Sumud Flotilla?"

"Il governo deve dirci chiaramente: questi aerei sono venuti a spiare la Global Sumud Flotilla, che in questi giorni si sta muovendo nel Mediterraneo per rompere l'assedio di Gaza, oppure sono venuti a caricare materiale bellico?". "In entrambi i casi, saremmo di fronte a una gravissima complicità dell'Italia. Per questo presenteremo immediatamente un'interpellanza urgente in Parlamento: non è tollerabile che il nostro Paese metta a disposizione il proprio territorio e le proprie basi per operazioni militari che hanno come unico obiettivo quello di prolungare il genocidio a Gaza", conclude. 

Approfondimento

Global Sumud Flotilla per Gaza, anche 4 politici italiani a bordo

Mondo: Ultime notizie

Putin: "Se Zelensky è pronto può incontrarmi a Mosca". LIVE

live Mondo

Il presidente russo ha dichiarato di essere disposto a incontrare il leader ucraino, a patto che...

Ira di Crosetto per attacchi a Unifil, 4 parlamentari su Flotilla LIVE

live Mondo

"E' un atto rilevante, grave. E la differenza con gli episodi passati è che questo fatto, che ha...

Tre aerei israeliani a Sigonella. Bonelli: "Governo chiarisca"

Mondo

La denuncia del leader di Avs: "Il governo deve dirci chiaramente: questi aerei sono venuti a...

Arrestato comico irlandese Linehan per i post contro la comunità trans

Mondo

L’uomo, 57 anni, è stato fermato all’aeroporto londinese di Heathrow con l’accusa di incitamento...

Shein, polemica per modello AI identico a Luigi Mangione

Mondo

Il colosso cinese avrebbe rimosso la foto dal catalogo, anche se non è ancora stato chiarito se...

Mondo: I più letti