Usa, Trump offre pizza e hamburger alla Guardia Nazionale a Washington

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Usa, Trump offre pizza e hamburger agli agenti della Guardia Nazionale a Washington

Mondo
©Getty

Accompagnato dall'attorney general Pam Bondi e dalla procuratrice della capitale Jeanini Pirro, il presidente statunitense ha fatto visita agli agenti nel quartier generale di Anacostia, nella capitale. “Renderemo (la città) sicura, poi andremo in altri luoghi, ma resteremo qui per un po' di tempo. Vogliamo che sia tutto assolutamente perfetto”, ha ribadito Trump

ascolta articolo

Il presidente statunitense Donald Trump ha fatto visita alla polizia e ai soldati della Guardia Nazionale nel quartier generale di Anacostia, a Washington. "Vi ho portato gli hamburger cucinati dagli chef della Casa Bianca ma la pizza l'abbiamo presa nel posto più buono della città", ha detto il presidente che si è recato con il suo corteo nel quartiere considerato uno dei più pericolosi della capitale. Il tycoon era accompagnato dall'attorney general Pam Bondi e dalla procuratrice della capitale Jeanini Pirro che, in una delle foto diffuse circolano sui social, si vede servire la piazza ad agenti e soldati.

Trump: “Renderemo Washington sicura”

Il presidente americano ha poi assicurato alla Guardia Nazionale che la sua operazione di ripristino dell'ordine nella capitale federale, molto criticata dall'opposizione, sarebbe durata “un po' di tempo”. “Renderemo (la città) sicura, poi andremo in altri luoghi, ma resteremo qui per un po' di tempo. Vogliamo che sia tutto assolutamente perfetto”, ha ribadito Trump. In seguito, il tycoon ha assicurato di non aver “mai ricevuto così tante telefonate” di ringraziamento per questa iniziativa in materia di sicurezza. “Quello che faremo anche è rinnovare i vostri parchi. Sono molto bravo in tutto ciò che riguarda l'erba, perché possiedo campi da golf un po' ovunque”, ha scherzato.

Leggi anche

Trump, corte d’appello New York annulla sanzione da 500 mln di dollari

Mondo: Ultime notizie

Russia, ecco "Max" app di messaggistica obbligatoria su tutti i device

Mondo

Sponsorizzata direttamente dallo Stato russo, sarà preinstallata su tutti i device in vendita nel...

Katz: "Distruggeremo Gaza City se Hamas non rilascia ostaggi". LIVE

live Mondo

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha promesso di "distruggere Gaza City se Hamas...

Trump: "Pace entro 2 settimane". Zelensky: "Putin evita incontro".LIVE

live Mondo

Il presidente Usa ha ribadito che i tempi del percorso di pace tra Mosca e Kiev non sono così...

Usa, Trump offre pizza e hamburger alla Guardia Nazionale a Washington

Mondo

Accompagnato dall'attorney general Pam Bondi e dalla procuratrice della capitale Jeanini Pirro,...

Kirghizistan, arrivati soccorritori per recupero corpo Sinigaglia

Mondo

L'alpinista lombardo di 49 anni è morto a settemila metri di quota, nel tentativo di soccorrere...

titolo Italiano morto in Kirghizistan, ambasciata segue vicenda

Mondo: I più letti