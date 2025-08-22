Usa, Trump offre pizza e hamburger alla Guardia Nazionale a Washington

Accompagnato dall'attorney general Pam Bondi e dalla procuratrice della capitale Jeanini Pirro, il presidente statunitense ha fatto visita agli agenti nel quartier generale di Anacostia, nella capitale. “Renderemo (la città) sicura, poi andremo in altri luoghi, ma resteremo qui per un po' di tempo. Vogliamo che sia tutto assolutamente perfetto”, ha ribadito Trump

Il presidente statunitense Donald Trump ha fatto visita alla polizia e ai soldati della Guardia Nazionale nel quartier generale di Anacostia, a Washington. "Vi ho portato gli hamburger cucinati dagli chef della Casa Bianca ma la pizza l'abbiamo presa nel posto più buono della città", ha detto il presidente che si è recato con il suo corteo nel quartiere considerato uno dei più pericolosi della capitale. Il tycoon era accompagnato dall'attorney general Pam Bondi e dalla procuratrice della capitale Jeanini Pirro che, in una delle foto diffuse circolano sui social, si vede servire la piazza ad agenti e soldati.

Trump: “Renderemo Washington sicura”

Il presidente americano ha poi assicurato alla Guardia Nazionale che la sua operazione di ripristino dell'ordine nella capitale federale, molto criticata dall'opposizione, sarebbe durata “un po' di tempo”. “Renderemo (la città) sicura, poi andremo in altri luoghi, ma resteremo qui per un po' di tempo. Vogliamo che sia tutto assolutamente perfetto”, ha ribadito Trump. In seguito, il tycoon ha assicurato di non aver “mai ricevuto così tante telefonate” di ringraziamento per questa iniziativa in materia di sicurezza. “Quello che faremo anche è rinnovare i vostri parchi. Sono molto bravo in tutto ciò che riguarda l'erba, perché possiedo campi da golf un po' ovunque”, ha scherzato.