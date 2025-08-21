Trump, corte d’appello New York annulla sanzione da 500 mln di dollari

Una corte d’appello di New York ha annullato la maxi-sanzione civile inflitta al presidente americano Donald Trump e alle sue aziende nell’ambito del processo per frode civile ascolta articolo

Giovedì 21 agosto 2025, la Corte d’Appello dello Stato di New York ha ribaltato la sanzione civile da quasi 500 milioni di dollari imposta a Donald Trump e alla Trump Organization, accusati di aver gonfiato il valore dei loro beni immobiliari per ottenere condizioni finanziarie favorevoli. Sebbene la decisione di primo grado sul concorso alla frode sia stata confermata, la corte ha giudicato la multa eccessiva e incostituzionale in base all’Ottavo Emendamento.

La maggioranza ha ritenuto importo "spropositato" Il verdetto è arrivato da una corte composta da cinque giudici: la maggioranza ha ritenuto l’importo sproporzionato, alcuni hanno richiesto un nuovo processo, mentre uno solo ha auspicato l’archiviazione completa del caso. Gli effetti delle restrizioni operative sulla Trump Organization – inclusi il divieto temporaneo di ricorrere a determinati prestiti e i limiti di leadership per i figli di Trump – sono rimasti sospesi, pur mantenendo attivo un monitor giudiziario ad hoc.