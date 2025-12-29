Messico, treno deragliato nello Stato di Oaxaca: 13 morti e 98 feriti

L'incidente ferroviario è avvenuto nei pressi di Nizanda, nel comune di Asunción Ixtaltepec, nella regione dell'Istmo di Tehuantepec. Sul treno viaggiavano 250 passeggeri: tra questi, 13 sono morti e altri 98 sono rimasti feriti. "Siamo profondamente addolorati", ha detto il governatore dello Stato messicano di Oaxaca Salomón Jara Cruz

Un treno interoceanico è deragliato a Oaxaca in Messico, causando la morte di almeno 13 persone. Altre 98 invece sono rimaste ferite. L'incidente ferroviario è avvenuto nei pressi di Nizanda, nel comune di Asunción Ixtaltepec, nella regione dell'Istmo di Tehuantepec. Sul treno viaggiavano 250 passeggeri. Come ha riferito il governatore dello Stato messicano di Oaxaca Salomón Jara Cruz, oltre alle 13 vittime, “98 persone sono rimaste ferite, 36 stanno attualmente ricevendo cure mediche e 139 sono fuori pericolo”. "Siamo profondamente addolorati per l'incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Nizanda”, ha aggiunto Jara Cruz.