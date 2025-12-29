Offerte Sky
Messico, treno deragliato nello Stato di Oaxaca: 13 morti e 98 feriti

Mondo
L'incidente ferroviario è avvenuto nei pressi di Nizanda, nel comune di Asunción Ixtaltepec, nella regione dell'Istmo di Tehuantepec. Sul treno viaggiavano 250 passeggeri: tra questi, 13 sono morti e altri 98 sono rimasti feriti. "Siamo profondamente addolorati", ha detto il governatore dello Stato messicano di Oaxaca Salomón Jara Cruz

Un treno interoceanico è deragliato a Oaxaca in Messico, causando la morte di almeno 13 persone. Altre 98 invece sono rimaste ferite. L'incidente ferroviario è avvenuto nei pressi di Nizanda, nel comune di Asunción Ixtaltepec, nella regione dell'Istmo di Tehuantepec. Sul treno viaggiavano 250 passeggeri. Come ha riferito il governatore dello Stato messicano di Oaxaca Salomón Jara Cruz, oltre alle 13 vittime, “98 persone sono rimaste ferite, 36 stanno attualmente ricevendo cure mediche e 139 sono fuori pericolo”. "Siamo profondamente addolorati per l'incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Nizanda”, ha aggiunto Jara Cruz.  

Governatore di Oaxaca: “Pieno sostegno alle famiglie delle vittime”

“Il Governo dello Stato esprime le sue più sentite condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso la vita in questo tragico incidente”, ha sottolineato il governatore. “Offriamo il nostro pieno sostegno e impegno alle famiglie di coloro che viaggiavano sul treno interoceanico", ha ribadito. Il Treno Interoceanico collega il Golfo del Messico all'Oceano Pacifico ed è considerato un'infrastruttura strategica per il trasporto di passeggeri e merci nel sud del Paese.  

