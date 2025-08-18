Australia, licenziamenti illegali sotto Covid: maximulta per la Qantas

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Australia, licenziamenti illegali sotto Covid: maximulta per la compagnia aerea Qantas

Mondo
©Ansa

La multa è pari a 90 milioni di dollari australiani (50,1 milioni di euro). Il motivo è legato prorpio al licenziamento, definito "illegale" di circa 1.800 dipendenti di terra durante la pandemia di Covid-19. La sentenza ha posto fine ad una battaglia legale durata cinque anni sui diritti dei lavoratori

ascolta articolo

Un tribunale australiano ha deciso di infliggere alla compagnia aerea di bandiera Qantas una multa pari a 90 milioni di dollari australiani (50,1 milioni di euro) per aver licenziato illegalmente circa 1.800 dipendenti di terra durante la pandemia di Covid-19. La sentenza ha posto fine così ad una battaglia legale durata cinque anni sui diritti dei lavoratori. 

Un "vero deterrente"

Il giudice della Corte federale Michael Lee, in questo senso, ha spiegato di volere che la sanzione costituisca un "vero deterrente" per le aziende che potrebbero essere tentate dall'ottenere vantaggi finanziari derivanti dalla violazione delle leggi sul lavoro. Qantas ha deciso di licenziare i dipendenti e di esternalizzare le loro attività nell'agosto 2020, un periodo di lockdown e chiusura delle frontiere in cui non era ancora disponibile alcun vaccino contro il Covid-19. 

L'azione "illegale"

La Corte federale australiana, in sostanza, ha stabilito che la Qantas ha agito illegalmente nonostante i propri dichiarati "imperativi commerciali", dal momento che impediva ai dipendenti di accedere ai propri diritti di contrattazione collettiva o di intraprendere azioni sindacali. Inoltre, ha respinto un ricorso in merito presentato proprio dalla compagnia aerea. Soprannominata "lo spirito dell'Australia", la Qantas si è posta l'obiettivo di riabilitare la propria reputazione, messa a dura prova negli ultimi anni da licenziamenti illegali, prezzi dei biglietti alle stelle, accuse di servizio scadente e vendita di posti su voli già cancellati. L'ad della compagnia, Vanessa Hudson, ha assunto l'incarico nel 2023, promettendo di migliorare il giudizio dei clienti. Era subentrata ad Alan Joyce, che si è dimesso prima del previsto a causa delle critiche ricevute da Qantas per il trattamento riservato a dipendenti e passeggeri e nonostante gli enormi profitti destinati agli azionisti. 

Approfondimento

Qantas chiede ai propri manager di lavorare come addetti ai bagagli
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

Le migliori e le peggiori compagnie aeree
1/13
Mondo

Compagnie aeree, la classifica delle migliori e peggiori del 2024

L'elenco di AirHelp tiene conto di parametri come la puntualità, la capacità di elaborare velocemente i reclami e l’opinione dei clienti. Al primo posto c'è la compagnia nazionale belga, Brussels Airlines, al secondo Qatar Airways e al terzo United Airlines. Tunisair, invece, si conferma il vettore con il punteggio più basso. Tra gli italiani bene AirDolomiti (di proprietà di Lufthansa), mentre Ita Airways crolla al 65° posto

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Hamas ha ricevuto una nuova proposta per cessate il fuoco. LIVE

live Mondo

I negoziatori di Hamas al Cairo hanno ricevuto una nuova proposta per un cessate il fuoco a Gaza,...

Trump: "È un grande giorno, vediamo quali saranno risultati". LIVE

live Mondo

"Un grande giorno alla Casa Bianca, vediamo quali saranno i risultati", ha detto Trump...

Guerra in Ucraina, cosa sappiamo sul vertice di Washington

Mondo

Nelle prossime ore il presidente degli Stati Uniti Donald Trump riceverà alla Casa Bianca il...

Australia, licenziamenti illegali sotto Covid: maximulta per la Qantas

Mondo

La multa è pari a 90 milioni di dollari australiani (50,1 milioni di euro). Il motivo è legato...

Taiwan, la Cina risponde a Trump: "Pronti a riunificazione pacifica"

Mondo

Il presidente Usa ha parlato di una conversazione con l'omologo cinese durante la quale Xi...

Mondo: I più letti