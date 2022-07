Volo cancellato, bimba di 13 mesi e genitori su due aerei diversi

Subito la coppia si è attivata per far fronte alla situazone, ma ci è voluto quasi un giorno e innumerevoli telefonate per ovviare al disguido. Inoltre, la coppia ha dovuto prolungare il soggiorno a Roma di due settimane, in attesa di un volo che riportasse la tutta la famiglia in Australia

Una coppia di australiani a cui era stato cancellato il volo di rientro da Roma si è vista separare dalla propria figlia di 13 mesi, messa su un altro aereo. E' la disavventura riportata da Il Messaggero vissuta da Stephanie e Andrew Braham.

La vicenda

Dopo la comunicazione del volo cancellato, la compagnia aerea Qantas ha riorganizzato il viaggio assegnando ai due genitori due posti su un volo diverso rispetto a quello della bambina. Subito la coppia si è attivata per far fronte alla situazone, ma ci è voluto quasi un giorno e innumerevoli telefonate per ovviare al disguido. Inoltre, la coppia ha dovuto prolungare il soggiorno a Roma di due settimane, in attesa di un volo che riportasse la tutta la famiglia in Australia.

Le scuse

Ai microfoni di Today, la madre ha raccontato: "Ci hanno detto che loro non avevano fatto niente di male, perché le avevano prenotato un biglietto. Inizialmente, hanno negato ogni responsabilità". In seguito la compagnia si è scusata per l'accaduto. "Stiamo contattando la famiglia per fornire supporto e li rimborseremo per il loro alloggio", ha detto una portavoce al Daily Mail.