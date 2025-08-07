Cina, cresce allerta per virus Chikungunya: 7mila casi nel Guangdong

Pechino sta fronteggiando un'ondata di infezioni da virus chikungunya, con oltre 7mila casi segnalati nella provincia del Guangdong. Le autorità hanno attivato misure straordinarie, tra cui l’uso di droni, disinfestazioni e multe fino a 10.000 yuan per chi non elimina l’acqua stagnante. Il virus, trasmesso da zanzare infette, provoca febbre e forti dolori articolari

La Cina è alle prese con un’ondata di infezioni da virus chikungunya che ha spinto le autorità ad attivare una serie di interventi straordinari per contenere la diffusione del virus trasmesso dalla puntura di zanzare infette. Tra le misure messe in campo: zanzariere, insetticidi, droni per individuare i ristagni d’acqua e sanzioni per chi non elimina i possibili focolai larvali. Migliaia le persone colpite, in particolare nella provincia meridionale del Guangdong, dove mercoledì le autorità locali avevano segnalato oltre 7mila casi, concentrati principalmente nel polo industriale di Foshan.

Le misure attivate, sanzioni per i cittadini che non collaborano



Come riporta la Cnn, la televisione di Stato cinese ha mostrato squadre di operatori mentre spruzzavano disinfettanti in aree pubbliche, quartieri residenziali e cantieri, compresi gli ingressi di edifici e uffici. L’obiettivo è eliminare l’acqua stagnante, habitat ideale per la riproduzione delle zanzare. Oltre agli interventi diretti, le autorità hanno iniziato a utilizzare droni per individuare i ristagni in zone difficili da ispezionare. Per scoraggiare comportamenti a rischio, sono previste multe fino a 10.000 yuan (circa 1.400 dollari) per chi non svuota bottiglie, vasi o altri contenitori esterni. In alcuni casi, le autorità locali hanno previsto anche la sospensione temporanea della fornitura elettrica per i trasgressori.



Raccomandazioni di viaggio dagli Stati Uniti



Gli Stati Uniti hanno emesso un avviso di viaggio in cui si consiglia ai cittadini di adottare ulteriori precauzioni in caso di spostamenti nella provincia cinese del Guangdong, ma anche in altri Paesi, tra cui la Bolivia e alcune isole dell’Oceano Indiano.



Virus Chikungunya: come si trasmette e quali sono i sintomi



La chikungunya è una malattia virale che si trasmette all’uomo tramite la puntura di zanzare infette del genere Aedes, in particolare la zanzara tigre (Aedes albopictus). I sintomi più comuni sono febbre alta improvvisa e forti dolori articolari, che in alcuni casi possono durare per settimane o anche mesi. Possono comparire anche dolori muscolari, mal di testa, eruzioni cutanee, stanchezza intensa e gonfiore alle articolazioni. Nella maggior parte dei casi, la malattia si risolve spontaneamente, ma nelle persone anziane o con patologie preesistenti può provocare disturbi più duraturi o complicazioni. È importante sottolineare che la chikungunya non si trasmette da persona a persona, ma esclusivamente attraverso la puntura di zanzare infette.