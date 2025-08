West Nile, 145 casi e 12 vittime in Italia: come si diffonde il virus

Il virus West Nile, identificato per la prima volta nel 1937 in Uganda, ha fatto il suo ingresso negli Stati Uniti alla fine degli anni ’90 e da allora ha continuato a espandersi, mutando le proprie caratteristiche. Se in origine provocava soprattutto forme lievi, negli ultimi anni sono aumentati sia i casi febbrili sia le manifestazioni più gravi, in parte a causa delle condizioni ambientali favorevoli alla sua diffusione. La trasmissione avviene principalmente attraverso la puntura di zanzare infette, ma non si esclude la possibilità di contagio tramite trasfusioni e trapianti. I cambiamenti climatici, con estati sempre più calde e prolungate, stanno creando l’habitat ideale per la proliferazione delle zanzare in Europa, con un picco di infezioni tra fine estate e inizio autunno.