Petra, visite in calo dall'inizio della guerra a Gaza

Nonostante la Giordania non confini con la Striscia di Gaza, è tra i Paesi della regione colpiti dal conflitto tra Israele e Hamas. "Sentiamo ogni giorno le ripercussioni dell'aggressione contro Gaza, soprattutto per i fornitori di servizi turistici", ha dichiarato Abdel Razzaq Arabiyat, direttore dell'Autorità nazionale del turismo. Tra il 2023 e il 2024, il numero di visitatori è diminuito del 61%, passando da 1,1 milioni a 547.215, secondo i dati pubblicati dall'Autorità regionale per lo sviluppo e il turismo di Petra e riportati dalla televisione pubblica Al-Mamlaka.