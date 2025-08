Aiuti a Gaza, pacchi aerei da Belgio e Giordania

L'aviazione belga ha lanciato il primo di una serie di pacchi di aiuti su Gaza, in collaborazione con la Giordania, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa belga in un comunicato. Secondo il ministero, sono stati lanciati sul territorio 16 pallet per un peso totale di 15 tonnellate, contenenti principalmente generi alimentari quali pasta, riso, prodotti in scatola e latte in polvere.